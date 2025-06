Rabat : l’artiste Mohamed Hamaki attendu à Mawazine

La star égyptienne Mohamed Hamaki s’apprête à donner un grand concert à Rabat, dans le cadre de la 20e édition du festival Mawazine « Rythmes du Monde », qui se tient cette année.

Le concert de Hamaki est prévu pour le 21 juin prochain, sur la scène Nahda de la capitale, où des milliers de fans marocains l’attendent avec une grande impatience.

Les pages officielles du festival Mawazine ont annoncé la venue de l’artiste égyptien via une publication sur les réseaux sociaux, accompagnée du message suivant :

« De « Ma Balash » à « Aghla Youm », Mohamed Hamaki revient à son public marocain à Rabat pour un concert mêlant romantisme et émotion intense. Le samedi 21 juin 2025, la scène Nahda accueillera la star égyptienne dans l’une des plus belles soirées de Mawazine. Ne manquez pas ce rendez-vous avec la voix, la sensibilité et le charisme. »

Il est à noter que Mohamed Hamaki jouit d’une grande popularité au Maroc, grâce à un répertoire riche en tubes tels que « Ma Balash », « Oddam El Nas », « Men Alby Baghany » et « Ahlā Hāga Fiki », qu’il interprétera très probablement lors de ce concert tant attendu.