La France se mobilise contre le narcotrafic

Par LeSiteinfo avec MAP

La mobilisation pour lutter contre le narcobanditisme, la consommation et le trafic de stupéfiants en France est montée d’un cran avec le lancement d’une campagne de communication « choc » qui commencera, dimanche, visant à responsabiliser directement les consommateurs de drogue.

« Cette campagne n’est pas une campagne de sensibilisation : c’est une campagne de culpabilisation, et je l’assume », a affirmé d’emblée le ministre français de l’Intérieur, Bruno Retailleau, en dévoilant jeudi le clip de la campagne qui sera diffusé à la télévision et sur les réseaux sociaux, pendant trois semaines, du 9 février au 2 mars, sous le slogan « Chaque jour, des personnes payent le prix de la drogue que vous achetez ».

A travers cette initiative inédite dont le financement repose nomment sur les sommes confisquées aux trafiquants par les tribunaux, M. Retailleau revendique une volonté de rompre avec « la logique victimaire » qui prévalait jusqu’ici pour alerter sur les dangers de la consommation de drogues.

« Je ne veux pas d’une logique qui déresponsabilise les consommateurs de drogue, parce qu’on ne les place pas en face des conséquences de leurs actes », a insisté le ministre qui souhaite ainsi briser les chaînes du marché illégal et contribuer à la réduction de l’offre et de la demande.

Par des messages percutants et des actions de prévention ciblées, la campagne se veut un appel à la prise de conscience collective, invitant chacun à réfléchir aux conséquences de ses choix.

Le ministre français de l’intérieur érige parmi les priorités de son action la mise en œuvre de mesures fortes et concrètes contre le narcotrafic et contre les consommateurs.

Il s’appuie en cela sur plusieurs statistiques illustrant l’emprise du narcotrafic en France avec des saisies estimées en 2024 à quelque 53,5 tonnes de cocaïne (+ 130 % d’augmentation par rapport à 2023), plus de 9 millions de comprimés d’ecstasy et de MDMA (+ 123 %), 618 kilogrammes d’amphétamines et de méthamphétamines (+ 133 %), ou encore 101 tonnes de cannabis (en baisse de 19 %).

En 2024, le ministère de l’Intérieur a recensé 367 assassinats ou tentatives d’assassinat entre délinquants en lien avec le trafic de stupéfiants en 2024, tandis que les services répressifs ont saisi, pour cette même période, 122 millions d’euros (+ 4 %) dans des enquêtes liées aux stupéfiants.

Une étude récente de l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) révèle, par ailleurs, que « la demande de cocaïne n’a jamais été aussi forte » et qu’ « 1,1 million de personnes en ont consommé au moins une fois dans l’année en 2023 en France.»

Toujours en 2023, la consommation de cannabis a continué d’augmenter et comptait 5 millions d’usagers. Elle concernait plus de la moitié de la population française âgée de 18 à 64 ans mais aussi les plus jeunes générations, selon la même source.

S.L