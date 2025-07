Tourisme: l’Espagne enregistre un nouveau record

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Espagne a accueilli un nombre record de 35 millions de touristes internationaux au cours des cinq premiers mois de l’année, en hausse de 5,5 % par rapport à la même période de 2024, selon les chiffres publiés, mercredi, par l’Institut national des statistiques (INE).

Les recettes générées par le tourisme international se sont élevées à 46,59 milliards d’euros, en progression de 8,1 %, portées par une augmentation notable des dépenses moyennes quotidiennes par voyageur, précise l’INE.

Pour le seul mois de mai, l’Espagne a reçu 9,4 millions de visiteurs étrangers (+1,5 % en glissement annuel), générant des recettes touristiques de 12,25 milliards d’euros (+4,9 %).

La dépense moyenne par touriste s’est établie à 1.304 euros, avec une dépense quotidienne record de 209 euros, soit une hausse de 1,9 % sur un an.

Le Royaume-Uni reste le principal marché émetteur avec près de 2,1 millions de visiteurs en mai (+7,3 %), devant la France et l’Allemagne, chacune avec environ 1,2 million de touristes, bien que ces deux marchés aient enregistré des baisses respectives de plus de 6 %.

Sur les cinq premiers mois de l’année, les visiteurs britanniques sont les plus nombreux (6,8 millions, +6,9 %), suivis des Français (4,5 millions, +3,9 %) et des Allemands (4,5 millions, +1,8 %). Les marchés portugais (+16 %), suisse (+10 %) et italien (+8,8 %) ont affiché les plus fortes hausses.

Les régions les plus visitées entre janvier et mai sont la Catalogne (7,2 millions), les îles Canaries (6,7 millions) et l’Andalousie (5,3 millions), qui a enregistré une croissance notable de 9,6 %.

En mai, l’Andalousie a attiré 1,4 million de touristes étrangers (+8,1 %), devant la Communauté valencienne (1,2 million, +4,1 %), les îles Canaries (1,1 million, +3,7 %) et Madrid (881.000, +0,2 %). En revanche, les îles Baléares et la Catalogne ont connu des baisses respectives de 0,2 % et 5,6 % sur le mois.

Les touristes étrangers ont principalement séjourné dans des hébergements marchands, notamment des hôtels (21,9 millions) et des logements touristiques loués (4,5 millions), tandis que 2,1 millions ont utilisé leur propre logement et 4,5 millions ont logé chez des proches.

S.L.