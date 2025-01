Grippe: un pic épidémique attendu en France

Par LeSiteinfo avec MAP

Le pic épidémique de la grippe hivernale, particulièrement importante en ce mois de janvier en France, est attendu « d’ici une dizaine de jours », a indiqué, mardi, le ministre français de la Santé, Yannick Neuder.

Dans des déclarations aux médias, le ministre a aussi précisé que la progression de l’épidémie est « hétérogène » selon les régions, notant que pas moins de 87 hôpitaux ont déclenché leur plan blanc, ce dispositif qui leur permet de rappeler du personnel en congé pour épauler les professionnels débordés et déprogrammer certaines opérations non urgentes.

Pour Neuder, la première cause de la virulence de l’épidémie de grippe cette saison est le relâchement des gestes barrières: « Pendant la période Covid, on n’avait pas de gastro-entérite ou de grippe, car on se lavait les mains, on toussait dans son coude, on mettait un masque, je crois que collectivement ça s’est relâché », a-t-il expliqué.

Le ministre de la Santé a également évoqué le sujet de la vaccination. Selon les chiffres qu’il a avancé, 80% des patients en réanimation ne seraient pas vaccinés.

« La vaccination pour 2026 va s’organiser d’ici quelques semaines, c’est en février ou mars qu’on doit prendre les dispositions. Il faut vacciner davantage les soignants et les patients et il faudra se poser la question » de l’obligation vaccinale, a conclu le ministre.

L’épidémie de grippe hivernale, qui dure habituellement dix à douze semaines, s’est intensifiée début janvier dans l’Hexagone et provoque des hospitalisations d’un niveau « exceptionnellement élevé » comparé aux saisons précédentes, selon Santé publique France (SpF). Le nombre de décès en lien avec la grippe, principalement chez les plus de 65 ans, a grimpé.

