La canicule fait deux décès en France

Par LeSiteinfo avec MAP

Deux personnes sont décédées en France « à la suite de malaises liés à la chaleur », a indiqué, mercredi, la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher.

« On a plus de 300 personnes qui ont été prises en charge en urgence par les pompiers et deux décédées à la suite de malaises liés à la chaleur », a déclaré la ministre lors d’une conférence de presse.

L’Hexagone, traversée par une longue vague de chaleur précoce, vient de connaître son deuxième mois de juin le plus chaud, a également annoncé Mme Pannier-Runacher.

« Juin 2025 devient le deuxième mois de juin le plus chaud depuis le début des mesures en 1900, derrière le mois de juin 2003 », a-t-elle relevé.

L’institut météorologique Météo-France place encore 4 départements du centre (l’Aube, l’Yonne, le Loiret et le Cher) en alerte « rouge » canicule ce mercredi, contre 16 la veille.

« Une baisse de la chaleur par l’Ouest » est constatée, explique l’organisme météorologique.

Cette 50è vague de chaleur recensée depuis 1947 en France, la 33è du 21e siècle, s’inscrit dans un contexte de changement climatique qui augmente l’intensité et la fréquence des canicules.

S.L.