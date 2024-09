Attentats du 11 septembre 2001 : cérémonies commémoratives lourdes en émotion aux Etats-Unis

Par LeSiteinfo avec MAP

Les Américains ont commémoré mercredi le 23è anniversaire des attentats terroristes du 11 septembre 2001 lors de cérémonies organisées notamment à New York, en Pennsylvanie et dans la grande région de Washington.

Ces attentats meurtriers, qui ont visé des symboles de la puissance économique, politique et militaire des États-Unis, comme les tours jumelles du World Trade center (WTC) et le Pentagone, ont fait quelque 2.977 victimes.

Au-delà de leur bilan lourd en pertes humaines, ces attentats perpétrés par le groupe terroriste d’Al Qaïda ont laissé un impact psychologique indélébile sur les familles des victimes et les Américains qui ont vécu cet épisode tragique de l’histoire contemporaine des Etats-Unis.

Ainsi, le chef de l’Etat Joe Biden et sa vice-présidente et candidate démocrate aux prochaines élections présidentielles, Kamala Harris, ont participé à une cérémonie commémorative à Ground Zero à Manhattan. Ils ont ensuite pris la destination de la ville de Shanksville en Pennsylvanie pour une cérémonie de dépôt de gerbes au mémorial du vol 93, visé également par les attentats terroristes.

Dans l’après-midi, les deux responsables vont retourner à la grande région de Washington pour participer à une cérémonie similaire au siège du Pentagone à Arlington (Virginie), d’après la Maison Blanche.

Au World Trade Center Memorial dans le bas Manhattan, une cérémonie solennelle a commencé mercredi matin en présence des membres des familles des victimes, qui procèdent à la traditionnelle lecture des noms des victimes de ces attentats. La cérémonie a débuté par une minute de silence observée à 08H46, heure précise à laquelle le premier avion détourné par les pirates de l’air s’était écrasé contre la Tour Nord du World Trade Center.

Au total, six minutes de silence sont observées lors des cérémonies commémoratives du 11 septembre. A 09H03, lorsque l’avion du vol 175 a heurté la Tour Sud sous le regard de millions de personnes alors que les chaînes de télévision retransmettaient en direct ces événements à travers le monde.

Des minutes de silence sont aussi observées à 09H37 au siège du Pentagone à Washington, où le vol 77 d’American Airlines s’est écrasé; et à 10H03 à Shanksville, en Pennsylvanie, où le vol 93 de United Airlines s’est écrasé, vraisemblablement à l’initiative des passagers qui s’étaient rendu compte des objectifs des terroristes.

Des cérémonies commémoratives parallèles sont tenues aussi à Shanksville, et au mémorial du Pentagone en hommage aux victimes de l’attaque qui a ciblé ce symbole de la puissance militaire US.