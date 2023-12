Quintuple homicide en France: nouveau rebondissement dans l’affaire

Par LeSiteinfo avec MAP

Le père de famille de 33 ans soupçonné d’avoir tué sa femme et leurs quatre enfants, découverts morts lundi soir à Meaux (région parisienne), en France, a reconnu les faits, a indiqué, jeudi, le procureur de la ville.

Il a expliqué avoir « entendu des voix » lui demandant de « faire du mal », a précisé le procureur dans un communiqué.

Selon les résultats des autopsies des corps, la mère de 35 ans et ses fillettes de 10 et 7 ans, ont été victimes d’une dizaine de coups de couteau chacune, administrés avec une très grande violence, relève la même source, ajoutant que les garçons de 4 ans et 9 mois sont décédés d’une asphyxie consécutive à une noyade.

L’homme, suivi pour des troubles dépressifs et psychotiques, a aussi déclaré n’être « pas parvenu à identifier un élément déclencheur de son passage à l’acte ». « Il a précisé que, depuis les faits, il ne ressentait rien et se sentait vide », note le communiqué.

D’après le procureur, le mis en cause a « indiqué avoir pour habitude de prendre son traitement médicamenteux quotidien auquel il était astreint – dans un cadre non judiciaire – depuis 2019, mais ne pas l’avoir pris le 24 décembre dernier ».

Lundi dernier, vers 21h, les policiers ont découvert les corps sans vie d’une mère de famille et de ses quatre enfants dans différentes pièces du domicile familial, situé dans une résidence de Meaux. Les autorités avaient été alertées par des voisins inquiets de l’absence de nouvelles de la mère.

Le procureur a demandé la mise en examen et le placement en détention provisoire du père dans le cadre de l’instruction ouverte pour « homicides volontaires sur mineurs de 15 ans » et « homicide volontaire par conjoint ».

SL.