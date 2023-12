Tunisie : le gouvernement promet la fin de la pénurie des produits de base

Par LeSiteinfo avec MAP

Le gouvernement tunisien entrevoit la fin dans les jours à venir de la pénurie persistante de plusieurs produits de base notamment le lait et la farine, en rupture de stock dans les points de vente à travers le pays.

La ministre tunisienne de commerce a promis la fin de la crise du lait et du sucre dans « les deux semaines à venir », pointant du doigt les dysfonctionnements dans les circuits de distribution et d’approvisionnement de certains produits de grande consommation.

La crise du lait connaîtra un soulagement d’ici deux semaines, a-t-elle précisé, expliquant la pénurie enregistrée de cette substance par l’impact de la période saisonnière de réduction de production.

Et de dénoncer également le désordre dans certains processus de la distribution du sucre destiné à la consommation ménagère à un prix subventionné détourné via d’autres circuits.

Un responsable du ministère tunisien du Commerce avait également assuré que l’approvisionnement en lait sera renforcé en prévision du pic de consommation dû aux fêtes de fin d’année.

En proie à une crise économique et financière asphyxiante, la Tunisie connaît régulièrement des pénuries touchant de nombreux produits de base et de grande consommation. En plus de la farine et de la semoule, d’autres produits sont quasiment absents des étalages à l’instar du sucre, du café, du thé, du riz. Même des médicaments sont signalés en rupture de stock dans les officines.

Selon un rapport du Système mondial d’information et d’alerte rapide sur l’alimentation et l’agriculture relevant de la FAO, les difficultés de mobilisation de financements extérieurs ont limité la disponibilité des devises étrangères pour financer les importations alimentaires, ce qui a entraîné des pénuries des produits de base en Tunisie. Les fournisseurs exigent d’être payés rubis sur l’ongle, avant même le déchargement des navires. La raison: la Tunisie est classée comme un pays à risque et peut à tout moment se trouver dans une situation de défaut de paiement.