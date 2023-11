Des morts et des blessés dans un incendie près de Paris

Par LeSiteinfo avec MAP

Trois personnes ont trouvé la mort et huit autres ont été blessées, dont un enfant en « urgence absolue », dans l’incendie d’un immeuble en Seine-Saint-Denis, dans la banlieue parisienne, ont annoncé, samedi, les autorités locales.

L’incendie s’est déclaré au rez-de-chaussée « à 1h53 » samedi matin, dans un « immeuble d’habitation » situé dans la localité de Stains, selon un communiqué du préfet du département.

Face à l’ampleur du feu, « un important dispositif de sécurité, de lutte contre l’incendie et de secours a été déployé et un périmètre de sécurité a été mis en place », avec la mobilisation de 24 engins et 88 pompiers, précise la même source.

Par ailleurs, un pompier a été « légèrement brûlé au cours de l’intervention », relève-t-on, faisant savoir que le parquet a ouvert une enquête pour déterminer les causes du drame.

S.L.