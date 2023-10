WhatsApp lance une nouvelle option de sécurité

Par LeSiteinfo avec MAP

L’application de messagerie instantanée WhatsApp a annoncé, lundi, dans un post sur (X) (anciennement Twitter), le lancement d’une nouvelle option de sécurité, qui permet de se connecter à la plateforme via une authentification biométrique.

WhatsApp a emboité le pas en annonçant officiellement son passkeys pour les mobiles Android, après le géant Apple qui a été le premier à se lancer dans cette application, puis les GAFAM, acronyme des géants du Web, qui sont engagés aussi en faveur de l’implémentation d’un système standardisé destiné à remplacer progressivement les mots de passe par les passkeys d’ici 2024. La plateforme appartenant à Meta a annoncé le déploiement des Passkeys. «Les utilisateurs peuvent facilement et de manière sécurisée se connecter avec les clés d’accès, seuls votre visage, votre empreinte digitale ou un code pin, déverrouillent votre compte WhatsApp», a écrit la messagerie WhatsApp sur (X)

Le PassKey est une nouvelle façon de se connecter qui fonctionne complètement sans mot de passe. En utilisant les capacités de sécurité des appareils comme TouchID et FaceID, les clés d’accès sont beaucoup plus sécurisées et plus faciles à utiliser que les mots de passe et toutes les méthodes actuelles d’authentification à 2 facteurs.

Les clés d’accès sont essentiellement un nouveau moyen plus sûr pour les utilisateurs de se connecter à leur compte WhatsApp. C’est l’approche sans mot de passe de Meta pour WhatsApp qui vise à éliminer l’authentification à deux facteurs par SMS plutôt ennuyeuse que la plateforme proposait.

S.L.