Le Caire abrite la 112è session du Conseil économique et social arabe

Les travaux de la 112ème session du Conseil économique et social arabe au niveau ministériel ont débuté, jeudi, au siège du Secrétariat général de la Ligue des États arabes avec la participation du Maroc.

Le Maroc est représenté lors de cette session par l’ambassadeur du Royaume au Caire et Représentant permanent du Maroc auprès de la Ligue des États arabes, Ahmed Tazi.

Dans une allocution de circonstance, le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboul Gheit, a indiqué que la sécurité alimentaire est directement liée à la stabilité des sociétés et représente un pilier important du concept de la sécurité nationale arabe dans son sens global, soulignant que « la coopération et l’intégration arabes dans ce domaine sont devenues une exigence urgente, une nécessité dictée par les nouvelles circonstances et non un luxe ou un objectif qui peut être reporté ».

M. Aboul Gheit a poursuivi que la question de la sécurité alimentaire s’impose avec acuité à l’ordre du jour international et arabe, en particulier à la lumière des données inquiétantes liées au commerce des céréales et à ses chaînes d’approvisionnement, suite à la guerre en Ukraine, ainsi que d’autres indicateurs inquiétants relatifs à l’impact du changement climatique sur la situation de la sécurité alimentaire dans de nombreux pays, y compris les pays arabes.

Il a noté que « les crises que la région arabe et le monde entier ont traversées au cours des dernières années ont produit des circonstances exceptionnelles dans lesquelles nous vivons encore et nous en tirons des leçons, dont la plus importante est la nécessité de la coopération et la solidarité conjointes pour les surmonter avec le moins de dégâts ».

Il a fait observer que ces circonstances exceptionnelles requièrent d’apporter un double soutien aux organisations arabes spécialisées vu le rôle central qu’elles jouent en tant qu’organes exécutifs du système d’action arabe commune en proposant des initiatives et en mettant en œuvre des stratégies.

M. Aboul Gheit a indiqué que le Conseil économique et social demeure l’autorité suprême chargée de superviser le bon fonctionnement de ces organisations dans l’accomplissement de leurs missions définies dans leurs chartes, ce qui nécessite l’appui du Conseil économique et social en faveur de celles-ci à même d’atteindre les résultats escomptés de leur création et renforcer l’efficacité des mécanismes de travail du système arabe.

La session ministérielle du Conseil examinera plusieurs sujets notamment la préparation de la cinquième session du Sommet arabe sur le développement économique et social, qui se tiendra dans la capitale mauritanienne, Nouakchott, les 6 et 7 novembre, et la préparation des dossiers économiques et sociaux pour le 33ème Sommet arabe ordinaire prévu au Royaume de Bahreïn en mars 2024.

La session examinera également le rapport du Secrétaire général de la Ligue arabe sur le suivi de la mise en œuvre des décisions de la session précédente du Conseil économique et social, la coopération internationale arabe dans les domaines social et du développement, la Grande zone arabe de libre-échange (GZALE), les développements dans l’union douanière arabe unifiée, le soutien à l’économie palestinienne, le Rapport sur la sécurité alimentaire arabe 2021 et le projet de statut du Fonds commun arabo-africain pour la réduction des risques de catastrophe.

L’ordre du jour de la session comprend également un axe sur le soutien aux efforts visant à sauver la saison agricole au Soudan (soumis par le Soudan) et le rapport de la cinquième réunion du Mécanisme arabe de coordination pour la réduction des risques de catastrophe, qui s’est tenue à Rabat, du 20 au 22 juin 2023.