Printemps 2023: le plus chaud jamais enregistré en Espagne

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Espagne a enregistré cette année le printemps le plus chaud jamais enregistré et le deuxième plus sec depuis que l’on tient des registres, selon l’agence météorologique nationale espagnole (Aemet).

Les dernières données indiquent une poursuite des températures extrêmement élevées que le pays a connues en 2022, l’année la plus chaude jamais enregistrée en Espagne, a déclaré Ruben Del Campo, porte-parole de l’agence Aemet.

La chaleur printanière s’est accompagnée d’un manque de précipitations qui aggravera la sécheresse prolongée dont souffre déjà l’Espagne, malgré les pluies tombées le mois dernier.

Le ministère de la transition écologique a indiqué que les barrages se trouvaient à 47,4% de leur capacité, consolidant ainsi la tendance à la baisse.

Del Campo a souligné l’effet domino de ce phénomène sur l’écosystème méditerranéen du pays. « La température de l’eau de mer, les eaux de surface de la mer, a enregistré en 2022 la température la plus élevée depuis au moins 1940 », a expliqué le porte-parole lors d’une conférence de presse, avertissant que le phénomène menace la vie marine et sa capacité à se reproduire.

La situation à l’intérieur des terres est également beaucoup plus précaire. « Ces températures élevées ont un impact à la fois sur la santé humaine et sur les écosystèmes en termes de probabilité accrue d’incendies de forêt », a-t-il précisé.

