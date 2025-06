Comment les avions civils ont contourné l’Iran après les frappes israéliennes (VIDEO)

Israël a lancé une vaste offensive aérienne appelée Rising Lion, mobilisant plus de 200 avions de chasse et frappant autour de 100 sites en Iran, dont les principales installations nucléaires (Natanz, Fordow, Ispahan, Tabriz, Arak) et infrastructures militaires à Téhéran.

L’objectif affiché : endiguer l’avancée du programme nucléaire iranien, avec la destruction d’installations d’enrichissement d’uranium (surtout en surface) et de centres de recherche nucléaire.

🇮🇷 Ce time-lapse du trafic aérien au-dessus du Moyen-Orient montre comment l’espace aérien civil a été libéré après le début de l’opération israélienne contre l’Iran. pic.twitter.com/xVCvo3IKTQ — Brainless Partisans 🏴‍☠️☢️☣️🪆 (@BPartisans) June 13, 2025