Iran: l’armée israélienne poursuit ses frappes

Par LeSiteinfo avec MAP

L’aviation israélienne a poursuivi samedi ses frappes contre plusieurs sites en Iran, ciblant notamment des systèmes de défense aériens dans la région de Téhéran et des dizaines de lanceurs de missiles.

L’armée de l’air israélienne avait mené, vendredi matin, des frappes contre plusieurs installations militaires et nucléaires iraniennes, avec l’objectif affiché de démanteler les capacités militaires de ce pays.

L’attaque a porté « un coup réel » au programme nucléaire iranien, a déclaré samedi le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, assurant que son pays va frapper « tous les sites du régime » en Iran.

L’armée israélienne avait affirmé avoir touché des centrifugeuses d’enrichissement d’uranium souterraines de Natanz, tandis que Téhéran assure que la plupart des dégâts sur ce site étaient « superficiels ».

Les frappes israéliennes ont tué le chef des Gardiens de la Révolution, le général Hossein Salami, le commandant de la force aérospatiale des Gardiens, Amirali Hajizadeh, et le chef d’état-major, le général Mohammad Bagheri, ainsi que d’autres responsables et généraux iraniens, selon Téhéran. Neuf scientifiques du programme nucléaire iranien y ont aussi péri.

Face à ces développements, la communauté internationale a appelé à la retenue et à la désescalade. Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a exhorté Israël et l’Iran à « faire preuve de la plus grande retenue », tout en mettant en garde contre « toute escalade militaire au Moyen-Orient ».

S.L.