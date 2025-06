Conflit Israël-Iran: la communauté internationale appelle à la retenue

Par LeSiteinfo avec MAP

L’armée israélienne a mené, vendredi, une attaque contre des sites militaires et nucléaires iraniens, au milieu d’appels de la communauté internationale à la retenue et à la désescalade.

Selon une source militaire israélienne, les attaques ont ciblé des sites militaires et d’autres en lien avec le programme nucléaire dans plusieurs régions de l’Iran.

Le ministère de la Défense israélien a, de son côté, annoncé la mort de la plupart des dirigeants de la force aérospatiale des Gardiens de la Révolution iranienne durant ces attaques, alors que le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi a confirmé que plusieurs officiers supérieurs et scientifiques ont été tués lors de ces frappes.

Par ailleurs, l’armée israélienne a affirmé avoir touché des centrifugeuses d’enrichissement d’uranium souterraines de Natanz, tandis que Téhéran assure que la plupart des dégâts sur ce site étaient « superficiels ».

Face à cette escalade, la communauté internationale a appelé à la retenue et à la désescalade, à l’instar du Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, qui a exhorté Israël et l’Iran à « faire preuve de la plus grande retenue », tout en condamnant « toute escalade militaire au Moyen-Orient ».

Le Directeur Général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a, pour sa part, souligné l’obligation de ne « jamais » attaquer les installations nucléaires, mettant en garde contre tout acte « menaçant la sécurité des installations nucléaires et ayant des répercussions dangereuses sur les citoyens Iraniens et à l’extérieur du pays ». Il a appelé « toutes les parties à observer la plus grande retenue afin d’éviter l’escalade ».

Le président américain Donald Trump a réagi après ces attaques, affirmant que l’Iran « ne peut pas détenir la bombe nucléaire » et espérant « un retour à la table des négociations ».

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a, de son côté, appelé Israël à cesser ses « actions agressives » après ses frappes sur des installations militaires et nucléaires en Iran, exhortant la communauté internationale à mettre fin à ces agissements.

De nombreuses compagnies aériennes internationales ont supprimé ou dérouté des dizaines de vols vers Tel Aviv, Téhéran ou d’autres destinations au Moyen Orient, tandis que plusieurs pays arabes limitrophes ont décidé de fermer leur espace aérien à l’issue de ces frappes israéliennes.

Jeudi, Donald Trump avait demandé à Israël de ne pas attaquer l’Iran, assurant que Washington et Téhéran étaient proches d’un accord sur le programme nucléaire.

Le président américain a dit aux journalistes à la Maison Blanche que « nous sommes presque proches d’atteindre un excellent accord » dans le cadre des pourparlers entamées en avril.

L’Iran a annoncé jeudi son intention de construire une nouvelle installation nucléaire et l’augmentation « significative » de sa production d’uranium enrichi, en réponse à une résolution de l’AIEA condamnant l’Iran pour « non-respect » de ses obligations nucléaires.

L’enrichissement de l’uranium constitue la question litigieuse principale dans le cadre des pourparlers entre Téhéran et Washington.

S.L