Samsung innove le concept de la maison connectée avec le concept « SmartThings »

Samsung Electronics MENA a présenté le concept « SmartThings Home of Entertainment » à Dubaï en démontrant comment les familles peuvent enrichir leur vie grâce à un écosystème connecté.

Samsung a intégré SmartThings dans toutes ses catégories de produits, créant ainsi un écosystème inclusif et une expérience multi-appareils qui permet aux utilisateurs de contrôler et de personnaliser leur environnement. Grâce au succès de ses collaborations et partenariats internationaux, Samsung a travaillé avec différents partenaires pour permettre aux consommateurs de profiter au mieux de leurs appareils Samsung et des produits tiers qu’ils pourraient déjà posséder. L’objectif est de simplifier et élargir les options de connectivité, en offrant aux utilisateurs davantage de possibilités de personnaliser leur expérience des appareils.

Dans une villa de luxe située à Nikki Beach, à Dubaï, Samsung a collaboré avec ses partenaires pour présenter comment la caméra Amazon Ring, l’éclairage intelligent Phillips Hue et la Xbox de Microsoft se connectaient en toute transparence à Samsung SmartThings pour améliorer le mode de vie des utilisateurs. L’ensemble de l’écosystème a été géré au moyen d’une interface simplifiée sur les téléviseurs intelligents de Samsung, le nouveau centre de la maison intelligente. En tant qu’épicentre de l’expérience intelligente, la Smart TV marque une nouvelle dimension dans la connectivité de la maison, en complément des smartphones désormais utilisés par la plupart des utilisateurs.

Le concept de Samsung Smart House of Entertainment s’aligne sur l’intérêt actuel des résidents pour les maisons intelligentes et, plus largement, sur les visions des villes intelligentes des pays voisins. Pour continuer à soutenir ces développements, Samsung souhaite sensibiliser à la façon dont la technologie SmartThings peut facilement transformer les maisons situées dans la région en maisons intelligentes et fonctionnelles, alimentées par l’innovation.

Omar Saheb, Head of Corporate Marketing, chez Samsung MENA, a déclaré : « Le futur de la maison intelligente ne relève plus de l’illusion. À la Samsung Smart House of Entertainment, nous avons démontré comment nous remettons le contrôle du mode de vie digital entre les mains des utilisateurs. Nous n’aurions pas pu le faire seuls, et nos efforts conjoints avec de multiples partenaires internationaux nous ont permis de façonner cette expérience intelligente. Nous demeurons déterminés à intégrer davantage de partenaires et d’expériences dans l’écosystème et à réorganiser les dialogues régionaux autour de la maison connectée ».

Des expériences de divertissement personnalisées pour tous

L’expérience Samsung Smart House of Entertainment a commencé dans le hall d’entrée de la villa composée de 5 pièces, où Samsung a montré comment SmartThings permet aux utilisateurs de gérer entièrement leur maison, le Neo QLED 2023 assurant les bases de l’automatisation et du pilotage. La pièce était constellée de divers appareils domestiques alimentés par SmartThings, notamment la Barre de son Q Series, le réfrigérateur Bespoke, le purificateur d’air Samsung, l’aspirateur automatique Bespoke Jetbot, le projecteur Freestyle et la caméra Amazon Ring pour la surveillance. Le contrôle de tous ces appareils peut se faire via l’application Smart TV ou l’application SmartThings.

Le concept de personnalisation est un élément essentiel de la maison intelligente. Ainsi, les fonctions Movie Sync et Music Sync dans le salon ont montré comment SmartThings permet à l’environnement de la maison intelligente de répondre aux besoins de l’utilisateur. De fait, lorsque les utilisateurs écoutent de la musique sur leurs appareils Samsung, leurs lampes Hue peuvent automatiquement changer de couleur ou s’éteindre grâce à la fonction SmartThings Music Sync.

Pour les gamers, les fonctionnalités innovantes de la gamme visuelle de Samsung sont les plus attrayantes, telles que le Neo QLED 2023 et OLED avec le Motion Xcelerator Turbo+, qui fait vivre les jeux et les films à grande vitesse avec des images nettes à des vitesses fulgurantes, avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144hz avec du contenu compatible connecté à un PC. Par ailleurs, pour alimenter l’ultime mode de jeu, la salle de jeu de la maison SmartThings a été équipée d’une console Xbox, qui offre une connexion transparente au Samsung Neo QLED de la pièce, à la barre de son Samsung, au moniteur de jeu Odyssey Ark ou au Freestyle.

La technologie au service du bien-être spirituel et physique

L’expérience s’est poursuivie dans la chambre principale, où le mode prière crée un environnement idéal pour la pratique de la prière et la contemplation. Lorsqu’il est temps de faire sa prière, l’utilisateur reçoit une notification sur sa smartwatch. Il peut ensuite activer le mode prière sur l’application SmartThings, qui active les stores intelligents, règle l’éclairage de la pièce et éteint la télévision.

La salle de séjour familiale a présenté comment Samsung favorise des modes de vie sains grâce au mode Sandstorm. La fonction Sandstorm a permis de découvrir des routines adaptées, donnant aux invités un aperçu de la vision de Samsung et d’ABB en matière de construction de communautés plus intelligentes.

Pendant une tempête de sable, une simple tape sur l’application SmartThings crée un environnement intérieur propre. Lorsque le mode tempête de sable est activé, les stores intelligents bloquent la poussière de l’extérieur, un purificateur d’air intérieur commence à fonctionner et un aspirateur robot se met à ranger la maison.

Toutes les pièces de la maison SmartThings ont été équipées d’un éclairage LED intelligent Philips Hue qui s’adapte à la décoration de la maison, aux occasions et à l’humeur de l’utilisateur.

Grâce à SmartThings, Samsung permet déjà de nouvelles expériences, une vie toujours plus saine, de meilleurs divertissements et des modes de vie plus durables. Aujourd’hui, Samsung compte 21 millions d’utilisateurs SmartThings enregistrés dans la seule région MENA. L’intérêt pour le Moyen-Orient a été très positif ; le nombre d’utilisateurs enregistrés a augmenté de 60 % depuis 2021. Cela prouve que les clients de la région MENA sont désireux d’adopter des expériences connectées plus intelligentes, non seulement dans leur maison, mais aussi dans leur vie quotidienne.