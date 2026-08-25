Aïd Al Mawlid Annabaoui: le ministère des Habous annonce les lauréats du Prix Mohammed VI dans ses différentes catégories

A l’occasion de la commémoration de l’Aïd Al-Mawlid Annabaoui Acharif, le ministère des Habous et des Affaires islamiques a annoncé, lundi soir, les lauréats du Prix Mohammed VI dans ses différentes catégories.

Dans un communiqué, le ministère précise que le Prix Mohammed VI de la pensée et des études islamiques (Prix de mérite et d’hommage) a été attribué à M. Abdelmajid Sghiar, tandis que le Prix international Mohammed VI de mémorisation et d’exégèse du Saint Coran est revenu à M. Omar Abdullah Alshehri.

Le ministère ajoute que le Prix international Mohammed VI de psalmodie du Saint Coran avec mémorisation de cinq Hizbs a été décerné à M. Oussama Bouzahir, tandis que M. Fouad El Idrysy El Morabity a remporté le Prix Mohammed VI d’hommage en art calligraphique marocain.

M. Larbi Mountassir a, quant à lui, remporté le Prix Mohammed VI d’excellence en art calligraphique marocain, alors que M. Hassane Semlali s’est vu décerner le Prix Mohammed VI de l’art décoratif marocain sur papier (Prix d’hommage).

Le Prix Mohammed VI de l’art décoratif marocain sur papier (Prix de l’excellence) est revenu à Mme Saadia En-Naha et le Prix Mohammed VI de lettrisme arabe [Al Horoufia] (Prix d’hommage) à M. Abdelghani Ouida.

Concernant le Prix Mohammed VI de lettrisme arabe [Al Horoufia] (Prix de l’excellence), il a été attribué à M. Rachid Chaarir, conclut le communiqué du ministère.