Le Black Friday revient chez Jumia pour une nouvelle édition

Le mois de novembre annonce l’arrivée tant attendue du Black Friday chez Jumia Maroc du 3 au 30 novembre. Le Black Friday, qui est l’événement shopping le plus populaire au monde, célèbre, cette année, sa 10ème édition chez Jumia Maroc. Organisé autour de la thématique « 10 ans de Black Friday, 10 ans de folie », Jumia promet cette année des offres uniques à tous les consommateurs Marocains sur la plateforme en ligne qui compte plus de 600 000 produits différents.

Ainsi, du 3 au 30 novembre, les clients de Jumia auront la chance de profiter d’un mois entier de promotions, de remises et de surprises exceptionnelles sur différents types de catégories, et ce ce aussi bien sur Jumia que sur Jumia Food.

« Le Black Friday est une date incontournable pour les amateurs de shopping à travers le monde, et chez Jumia, nous sommes fiers de perpétuer cette fête de l’e-commerce pour la 10 année de suite. Grâce à notre écosystème, nos vendeurs et partenaires se sont mobilisés avec nos équipes pour offrir à tous nos consommateurs une expérience de shopping exceptionnelle . Cette année encore, nous leur proposons un mois entier de réductions, de manière à leur permettre, une nouvelle fois, de prévoir leurs achats en toute sérénité », a déclaré Badr Bouslikhane, CEO auprès de Jumia Maroc.

« Chez Jumia, le Black Friday n’est pas seulement une occasion de faire des économies, c’est aussi un moment de convivialité, de partage et de célébration. C’est pourquoi nous proposons cette année à nos clients tout un mois de festivités en ligne, avec, chaque vendredi, des offres inédites et exceptionnelles sous le signe : « Explosion Day » ainsi que des promotions spéciales pendant les week ends. Face au contexte d’inflation généralisée, Jumia fait ainsi le choix d’être proche de ses clients, d’écouter leurs contraintes et de leur proposer des marchandises de qualité au prix le plus bas ».

Afin de rendre l’expérience de shopping aussi pratique que possible, Jumia propose à ses consommateurs de récupérer leurs commandes au niveau de ses points relais répartis sur l’ensemble du Royaume. Cette option offre une flexibilité pour mieux planifier leurs achats, mais également d’économiser les frais de livraison, et ce grâce à son réseau de livraison étendu, qui desservira tous les Marocains, que ce soit dans les grandes villes ou petites villes, permettant à chacun de profiter des offres du Black Friday, peu importe son lieu de résidence.

Enfin, le Black Friday est un moteur économique essentiel pour l’e-commerce, stimulant les ventes pour les entreprises marocaines et partenaires de Jumia. Cette période de promotions dynamiques crée des emplois durables et temporaires dans divers secteurs, offrant des opportunités nouvelles à tous les niveaux.