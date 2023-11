Autocaz franchit le seuil des 5000 ventes avec sa stratégie innovante

Autocaz, filiale du Groupe Auto Hall spécialisée dans l’achat, la vente et la reprise de véhicules d’occasion, annonce avoir franchi le cap des 5000 véhicules vendus depuis son lancement en avril 2021. Cette performance est le fruit d’une stratégie de développement ambitieuse, basée sur une offre de qualité, un service client irréprochable et un positionnement prix attractif.

Sanaâ ZAGOURI, Directrice générale du pôle Auto Hall Occasion précise : « Nous sommes fiers d’avoir atteint ce cap des 5000 véhicules vendus, en seulement deux ans d’activité. Cette performance est le résultat de la confiance que nos clients nous accordent.

Notre ambition audacieuse est guidée par la volonté de dépasser les attentes, d’innover continuellement et de maintenir des normes élevées en termes de qualité de service. Nous sommes déterminés à poursuivre notre développement et à devenir N°1 de la vente de véhicules d’occasion. »

Autocaz a su conquérir plus de 5000 clients en mettant en avant la qualité attestée de ses véhicules d’occasion. Chaque véhicule bénéficie d’une expertise approfondie, soulignant la rigueur dans le processus d’évaluation. Cette exigence qualitative renforce la confiance des clients et confirme le positionnement d’Autocaz en tant que spécialiste de confiance dans la vente de véhicules d’occasion.

En plus de cette approche experte, Autocaz offre une gamme complète d’avantages, tels que :

L’expertise à domicile, qui permet aux clients de bénéficier d’une estimation gratuite de leur véhicule, directement chez eux.

Le produit « Buy Back », qui offre aux clients la possibilité de rouler dans le véhicule de leur choix, tous les 2 à 4 ans, avec de faibles niveaux d’apport et des mensualités selon leur budget. Au moment de signer le contrat, le client sélectionne son apport et la durée de location du véhicule. Pendant le contrat, il paie des mensualités inférieures aux formules de financement classiques en raison de la valeur résiduelle préalablement fixée. À la fin du contrat, le client peut choisir entre trois options : échanger son véhicule pour un autre d’occasion, conserver son véhicule en payant la valeur résiduelle, ou restituer le véhicule.

Des crédits à 0% d’intérêt ou sans apport. Il existe également la possibilité de choisir ses mensualités fixes et la durée de son crédit (jusqu’à 72 mois).

Des partenariats avec des banques participatives qui permettent aux clients de bénéficier de financements conformes à leurs valeurs.

Tous les véhicules Autocaz sont certifiés selon une charte de 120 points de contrôle et bénéficient d’une garantie.

Le ‘Green Friday’ d’Autocaz : Plus de 200 véhicules de moins d’un an à tarifs avantageux et offres exclusives

Pour célébrer cet événement, Autocaz lance son « Green Friday » du 21 au 30 novembre 2023. Au cours de cette période, plus de 400 véhicules sont proposés à des prix exceptionnels dont 200 de moins de 1 an.

Ces véhicules bénéficieront également d’une offre complète de services, comprenant :

Un an d’entretien gratuit

Un an d’assistance 24/24

Une carte de carburant offerte

Six mois de garantie minimum.

Autocaz dispose de 3 mégastores à Casablanca, Fès et Marrakech, ainsi que d’un nouveau point de vente au siège Auto Hall de Casablanca. La société propose un large choix de véhicules d’occasion, de toutes marques et de tous modèles, ainsi qu’une gamme complète de services, tels que l’achat, la vente, l’intermédiation et la reprise.