The View Bouznika élu « Morocco’s Best Wellness Retreat 2025 » aux World Spa Awards

Les World Spa Awards, référence internationale qui distingue chaque année les établissements les plus remarquables à travers le monde, viennent de couronner The View Bouznika du titre prestigieux « Morocco’s Best Wellness Retreat 2025 ».

Cette reconnaissance mondiale met en lumière l’excellence de l’établissement en matière de bien-être : qualité des soins, innovation dans les approches, cadre d’exception et expériences uniques offertes aux hôtes.

Idéalement situé entre Rabat et Casablanca, The View Bouznika s’impose comme un resort où le bien-être est au cœur de l’expérience. Avec sa wellness d’exception, ses programmes exclusifs de vitalité, de détox et de régénération, l’hôtel propose une approche holistique qui invite à un véritable reset physique et mental.

Ici, chaque détail est pensé pour offrir équilibre, sérénité et énergie durable.

The View Bouznika incarne cette nouvelle génération d’hôtels : un all-in-one getaway où bien-être, art de vivre et gastronomie dialoguent.

L’expérience se prolonge à table, dans des lieux qui ont chacun leur signature. Véritable scène gastronomique : Au V, Les ateliers du matins invitent à un petit-déjeuner généreux, chacun compose son réveil à son rythme, une célébration des sens, des options pensées pour tous : Sans gluten, vegan, keto… La Méditerranée s’invite également au V tout au long de la journée, célébrant une cuisine terroir.

Folie Sea Restaurant incarne l’esprit festif dans une ambiance vibrante. Isola Ristorante révèle une Italie solaire, portée par l’authenticité.

Le rituel du thé marocain trouve, lui, une nouvelle expression au Chay Lounge : infusions, bouchées délicates, l’expérience est douce, intime, suspendue. Un geste signature des hôtels The View.

Et pour celles et ceux qui préfèrent les bains de soleil, le Dieilli Pool Snacking Bar propose une carte fraîche et spontanée, à savourer sur un transat au bord de la piscine, des cocktails colorés à siroter les pieds dans l’eau.

Enfin, un lieu de convergence, avec son centre de conférences et ses espaces de réception modulables. L’art de recevoir y prend une dimension personnalisée, hautement professionnelle, sans jamais perdre de vue l’essentiel : l’émotion.

The View Bouznika, une destination en soi.