Météo au Maroc: le temps qu’il fera ce lundi 22 septembre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)22 septembre 2025 - 09:11
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 22 septembre 2025:

– Temps demeurant assez chaud sur l’extrême Sud.

– Nuages bas près des côtes Centre et sur le Nord-Ouest des provinces du Sud avec brume locale.

– Nuages instables avec averses orageuses sur les Haut et Moyen Atlas, le Sud-Est et l’Oriental.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre et Sud.

– Températures minimales de l’ordre de 21/25°C sur l’intérieur des provinces du Sud et le Sud-Est, de 10/14°C sur les reliefs de l’Atlas, et de 14/19°C partout ailleurs.

– Température du jour en légère baisse sur le Sud.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique, parfois agitée à forte entre Cap Sim et Cap Ghir.

