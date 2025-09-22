Météo au Maroc: le temps qu’il fera ce lundi 22 septembre
Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 22 septembre 2025:
– Temps demeurant assez chaud sur l’extrême Sud.
– Nuages bas près des côtes Centre et sur le Nord-Ouest des provinces du Sud avec brume locale.
– Nuages instables avec averses orageuses sur les Haut et Moyen Atlas, le Sud-Est et l’Oriental.
– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre et Sud.
– Températures minimales de l’ordre de 21/25°C sur l’intérieur des provinces du Sud et le Sud-Est, de 10/14°C sur les reliefs de l’Atlas, et de 14/19°C partout ailleurs.
– Température du jour en légère baisse sur le Sud.
– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique, parfois agitée à forte entre Cap Sim et Cap Ghir.
S.L.