Fado Festival revient à Rabat pour sa 8ᵉ édition marocaine

Fado festival est un événement itinérant qui a su s’imposer comme une référence internationale pour la promotion de la culture portugaise, à travers l’un de ses emblèmes les plus forts : le Fado.

Durant toute l’année, le festival traverse 18 grandes villes d’Europe, d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie. Cette année, il célèbre sa 15ᵉᵘ édition mondiale.

Au Maroc, la 8ème édition aura lieu les 18 et 19 septembre à Rabat, et rendra hommage à Carlos Paredes, figure incontournable de la guitare portugaise.

Au programme, deux concerts : Les guitaristes Luís Guerreiro et Paolo Soares, avec la chanteuse Beatriz Villar, le jeudi 18 septembre, et la star montante du Fado Filipa Vieira, le vendredi 19 septembre.

Le festival organisera également une conférence avec le guitariste Paulo Soares, et la projection d’un documentaire « Movimentos Perpétuos« , sur l’héritage de Paredes.

Hommage à Carlos Paredes

Figure incontournable de la musique portugaise, Carlos Paredes (1925-2004) a révolutionné la guitare portugaise par son style virtuose et sa capacité à en faire un instrument soliste à part entière. Compositeur visionnaire et interprète, il a su donner à cet instrument une dimension nouvelle, influençant des générations de musiciens. C. Paredes a marqué l’histoire avec des albums comme Guitarra Portuguesa et Movimentos Perpétuos, influençant des générations de musiciens au-delà du Fado.

Le Théâtre National Mohammed V accueillera durant deux soirées une programmation variée, entre concerts, conférence et projection, permettant au public de découvrir son héritage unique.

Programme de la 8ème édition

Jeudi 18 septembre

18H30 – Conférence : Paulo Soares – L’importance de Paredes dans le développement de la guitare portugaise moderne.

Guitariste et enseignant reconnu, Paulo Soares expliquera l’apport technique et artistique de Carlos Paredes, qui a modernisé le jeu de la guitare portugaise et inspiré de nombreux musiciens.

20H00 – Concert hommage à Carlos Paredes : avec Luís Guerreiro & Paulo Soares et la chanteuse Beatriz Villar

Luís Guerreiro, l’un des plus grands interprètes actuels de la guitare portugaise, et Paulo Soares revisiteront des compositions emblématiques de Carlos Paredes, rendant hommage à son héritage unique.

Chanteuse au timbre expressif, Beatriz Villar est une figure montante du Fado de Coimbra. En 2023, elle a sorti son premier EP intitulé Viragem, marquant une étape importante pour la présence féminine dans ce genre musical.

Vendredi 19 septembre

18H30 – Projection du documentaire : “Movimentos Perpétuos d’Edgar Pêra”

Ce film rend hommage à Carlos Paredes à travers des images d’archives et des témoignages de musiciens qui racontent son impact sur la musique portugaise.

20H00 – Concert : Filipa Vieira

Née à Lisbonne, Filipa Vieira a été bercée par le Fado dès son plus jeune âge. Lauréate du Prix Jeune Talent du Fado en 2018, elle incarne la nouvelle génération du genre avec une voix profonde et expressive.

Avec cette programmation, le Fado Festival Maroc invite les amateurs de musique à un voyage immersif au cœur du Fado et de la guitare portugaise, en mettant à l’honneur l’un de ses plus grands ambassadeurs.