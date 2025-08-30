Comment se prépare l’Ittihad de Tanger à la reprise de la Botola ?

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Ittihad de Tanger (IRT) aborde la saison 2025-2026 de la Botola Pro D1 « Inwi » avec détermination et une volonté affirmée de signer un parcours à la hauteur des attentes de ses supporters.

Après un stage intensif organisé du 7 au 19 juillet à la Ciudad del Fútbol de las Rozas à Madrid, l’une des infrastructures les plus modernes et réputées du football mondial, le club tangérois poursuit ses préparatifs par une série de séances d’entraînement à Tanger.

Cette phase de préparation a été marquée par un travail collectif intense, axé aussi bien sur le volet physique que tactique, dans l’objectif de renforcer la cohésion du groupe et de pallier les départs enregistrés durant l’intersaison.

Dans une déclaration à la MAP, le milieu de terrain central Ahmed Chentouf a souligné que l’équipe se prépare avec beaucoup d’ambition et qu’un fort esprit de famille règne dans le vestiaire, ce qui contribue à souder davantage le groupe.

Il a fait savoir que les objectifs du club ne se limitent pas au maintien ou à un simple classement honorable, mais visent « une participation à une compétition continentale et lutte sérieuse pour le titre de champion du Maroc ».

Évoquant les départs de plusieurs joueurs, Chentouf a reconnu que ces absences pouvaient peser, mais a souligné que « la force de l’IRT réside dans son collectif plus que dans les individualités ».

Selon lui, l’équipe fonctionne comme « une seule famille », ce qui constitue l’une de ses principales armes dans la conquête des prochains défis.

Quant au retour de l’IRT au Grand Stade de Tanger, dans ses derniers travaux de finition, le joueur a indiqué que l’équipe avait manqué l’ambiance unique de cette enceinte, dont la capacité et l’atmosphère offrent des sensations incomparables.

La présence des supporters rendra le stade encore plus beau et majestueux, a-t-il noté, assurant que les joueurs feront tout leur possible pour offrir des performances dignes d’un public tangérois connu pour son soutien indéfectible.

Avec une préparation solide, une ambition affichée et une unité renforcée, l’Ittihad Riadi de Tanger semble prêt à entamer la nouvelle saison de Botola Pro avec confiance et détermination.

Après avoir terminé la saison précédente à la 10è place avec 37 points, un résultat jugé peu satisfaisant par le public tangérois, le club entend cette fois renouer avec les grandes soirées footballistiques au Grand Stade et inscrire son nom parmi les prétendants aux premières places.