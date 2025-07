Décès de Abdellah Azmani: les condoléances du Roi Mohammed VI

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu Abdellah Azmani.

Dans ce message, le Souverain dit avoir appris avec une grande émotion le décès de Abdellah Azmani que Dieu l’agrée en Sa sainte miséricorde.

En cette douloureuse circonstance, le Roi exprime aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à ses proches et à sa famille politique, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, Se remémorant avec estime les qualités humaines de feu Abdellah Azmani, son expertise et les hautes compétences professionnelles dont il a fait montre dans les différentes hautes missions qu’il avait occupées, ainsi que son attachement inébranlable aux constantes et sacralités de la Nation.

Le Souverain implore le Très-Haut d’accueillir le défunt en Son vaste paradis pour ses nobles oeuvres et d’accorder aux membres de sa famille patience et réconfort.

« Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint : Certes nous sommes à Allah, et c’est à Lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde ; et ceux-là sont les biens guidés », véridique est la parole de Dieu.

S.L.