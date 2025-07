Jacob Zuma revient sur sa rencontre avec le Roi Mohammed VI en 2017

Par LeSiteinfo avec MAP

L’ex-Président de l’Afrique du Sud et leader du parti Umkhonto weSizwe (MK), Jacob Zuma, a rappelé sa « rencontre historique » avec le Roi Mohammed VI en 2017, en marge du sommet UA-UE en Côte d’Ivoire, qui avait « donné un nouvel élan aux relations bilatérales entre nos deux pays ».

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, Zuma s’est réjoui de sa visite à Rabat qui s’inscrit dans la continuité de sa rencontre avec le Roi, durant laquelle ils « ont convenu de trouver des solutions pour sortir de l’impasse et relancer un nouveau chapitre des relations bilatérales ».

« Nous sommes ravis et honorés d’être ici à Rabat pour approfondir le lien historique entre nos deux pays, né à l’époque de la lutte contre l’Apartheid », a souligné l’ex-Président sud-africain.

Zuma n’a pas manqué de rappeler que le « grand dirigeant Nelson Mandela a suivi sa formation au Maroc (Oujda) en 1962 et a bénéficié d’un soutien financier et militaire qui a ensuite été étendu au mouvement de libération en Afrique du Sud et sur le continent ».

« Les relations entre nos deux pays recèlent un grand potentiel de développement », a-t-il souligné, en expliquant la position politique prise par son parti contenue dans le document « un partenariat stratégique pour l’unité africaine, l’émancipation économique et l’intégrité territoriale : Maroc », publié le mois dernier.

Dans ce document, a-t-il ajouté, « notre parti a abordé tous les éléments essentiels qui donneront un nouvel élan aux relations bilatérales, afin de servir les intérêts mutuels de nos deux nations, tout en s’efforçant de créer un modèle d’excellence africaine ».

Zuma se trouve actuellement en visite au Maroc en sa qualité de leader du parti MK, en compagnie de plusieurs membres du parti, où il rencontrera plusieurs acteurs politiques marocains.

S.L.