Toronto et Montréal parmi les villes les plus polluées au monde

Par LeSiteinfo avec MAP

Les villes canadiennes de Toronto et Montréal figuraient vendredi matin parmi les métropoles où l’air est le plus pollué dans le monde, selon le site IQAIR qui exploite un réseau de surveillance mondial de la qualité de l’air.

Toronto et Montréal occupaient respectivement le deuxième et le troisième rang des métropoles où l’air est le plus pollué dans le monde, derrière Tachkent (Ouzbékistan).

« La fumée provenant des feux de forêt dans les Prairies canadiennes entraînera une mauvaise qualité de l’air et une visibilité réduite », a souligné le ministère canadien de l’Environnement, qui a émis des bulletins spéciaux et des avertissements pour plusieurs provinces.

Des feux de forêt font rage depuis plusieurs jours dans les provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba. Plus de 25.000 personnes ont été contraintes d’évacuer leurs maisons jusqu’à présent.

Les incendies ont ravagé plus de deux millions d’hectares de forêt au Canada depuis le début de la saison des feux, qui s’étend généralement de mai jusqu’à septembre.

En 2023, le Canada a connu la pire saison des feux de forêt de son histoire. Les incendies, qui ont touché plusieurs régions du pays, ont brûlé près de 18 millions d’hectares. Avant ce triste record, la moyenne des quarante dernières années était de deux millions d’hectares brûlés par an.