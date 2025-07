Incendie de forêt: voici les zones à risque au Maroc

L’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) a publié, lundi, son Bulletin de risque des incendies de forêts (BRIF) couvrant la période allant du 15 au 18 juillet, sur la base de modèles scientifiques de prédiction et d’analyse des données liées à la nature des forêts, leur combustibilité et inflammabilité, ainsi qu’aux paramètres topoclimatiques.

Selon ce bulletin, un risque extrême d’incendie est identifié dans les provinces de Chefchaouen, Taounate et Taza, tandis qu’un risque élevé est relevé dans les provinces d’Agadir-Ida-Ou-Tanane, Al Hoceima, Béni Mellal, Essaouira, Fahs-Anjra, Khénifra, Larache, M’diq-Fnideq, Ouezzane, Tanger-Assilah et Tétouan.

Par ailleurs, un risque moyen concerne les provinces de Berkane, Driouch, Ifrane, Kénitra, Khémisset, Nador, Rabat, Salé, Sidi Slimane, Skhirate-Témara et Taourirt, précise l’ANEF dans son bulletin.

À cet effet, l’Agence appelle l’ensemble des riverains des forêts, estivants, visiteurs ainsi que les professionnels opérant en milieux forestiers à faire preuve de la plus grande vigilance, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter les départs de feux.

L’ANEF invite également les citoyens à alerter rapidement les autorités locales en cas d’observation de fumées ou de comportements suspects à proximité des massifs forestiers.

S.L.