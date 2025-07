Les condoléances du Roi Mohammed VI au président du Nigeria

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au Président de la République fédérale du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, suite au décès de l’ancien président Muhammadu Buhari.

Dans ce message, le Roi dit avoir appris avec une grande émotion et une profonde affliction la nouvelle du décès de l’ancien président Muhammudu Buhari, implorant le Très Haut de l’entourer de Sa sainte miséricorde et de l’accueillir en Son vaste paradis.

En cette douloureuse circonstance, le Souverain adresse Ses sincères condoléances et sentiments de compassion au président nigérian, à la famille du défunt ainsi qu’au peuple nigérian frère, qui a perdu avec la disparition de feu Buhari, l’un de ses fils dévoués qui a consacré sa vie et œuvré avec abnégation au service des intérêts supérieurs de son pays, contribuant ainsi à son développement, à son progrès et à sa prospérité, priant le Tout Puissant d’accorder au Président Tinubu patience et réconfort.

« Tout en partageant votre peine suite à cette perte cruelle, Je Me remémore avec considération les réunions de travail avec le défunt président, qui ont abouti au lancement de projets de développement communs et prometteurs ayant jeté les bases d’une nouvelle étape dans les relations d’amitié et de coopération étroites entre les deux pays frères », écrit le Roi dans ce message.

