Retenue des barrages: un taux de remplissage de plus de 37%

Au 7 juillet, la retenue des barrages s’élève à environ 4,3 milliards de m3, soit un taux de remplissage de 37,4%, indique un communiqué du département du Chef du gouvernement publié à l’issue d’une réunion, mercredi à Rabat, du Comité de pilotage du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Irrigation 2020-2027.

Présidée par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, cette réunion a été l’occasion de relever, qu’en dépit de l’amélioration de la situation hydrique, il y a lieu de faire preuve de davantage de prudence et de renforcer la prise de conscience quant à l’importance de l’utilisation rationnelle de l’eau, particulièrement au cours de la période estivale qui connait une pression accrue sur les ressources en eau, et ce, à travers l’organisation de campagnes de sensibilisation et le suivi des mesures d’urgence destinées à assurer l’approvisionnement continu en eau potable, notamment dans le milieu rural, souligne le communiqué.

Cette réunion, qui s’inscrit dans le cadre du suivi permanent de cette question stratégique, a été l’occasion de faire le point sur l’avancement de la mise en œuvre des différentes composantes du programme, ainsi que sur les mesures d’urgence prises en vue de garantir l’approvisionnement en eau potable et d’alléger le déficit en eaux d’irrigation, en application des Hautes Directives Royales.

De même, elle a permis de faire le point sur l’état d’avancement global de la mise en œuvre du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Irrigation 2020-2027 par les départements ministériels et établissements publics concernés. Il s’agit notamment de la réalisation de deux projets d’interconnexion, le premier reliant les deux bassins hydrauliques de Sebou et Bouregreg et le deuxième reliant les deux barrages Dar Khrofa et Oued Makhazine.

Il s’agit également de la mise en eau de 8 grands barrages entre 2021 et 2025, de l’accélération des projets de dessalement de l’eau de mer dans le but de porter la capacité de production en eaux dessalées à plus de 1,7 milliard de m3 à l’horizon 2030, et du renforcement de l’approvisionnement du monde rural en eau potable et de la réutilisation des eaux usées traitées à des fins d’irrigation.

La réunion a par ailleurs été l’occasion de procéder à un réajustement du programme des petits barrages et à la programmation et réajustement de projets de grands et moyens barrages dans les zones à forte pluviométrie.

Akhannouch a appelé les différents intervenants à poursuivre leur implication et leur mobilisation pour la mise en œuvre optimale et efficiente de ce programme, conformément à l’échéancier arrêté, en application des Hautes Directives Royales. Il a également mis l’accent sur la nécessité d’œuvrer pour assurer l’harmonie requise entre la politique hydrique et la politique agricole.

Ont pris part à cette réunion, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, le ministre délégué auprès de la ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, et le directeur général de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable, Tarik Hamane.

