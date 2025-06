Mawazine: Kadem Saher envoûte le théâtre Mohammed V

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Théâtre National Mohammed V a vibré, jeudi soir, aux rythmes de la poésie, de l’amour et de la joie, lors du très attendu concert du « Kaiser » de la chanson arabe, Kadem Saher, qui a plongé l’assistance dans une atmosphère envoûtante, chargée d’émotions et d’énergie.

Devant un public conquis et profondément ému, l’icône irakienne a livré une prestation magistrale, alternant avec virtuosité ses incontournables ballades, ses grands classiques et des nouvelles compositions de son répertoire.

Ravie de retrouver son artiste adulé, l’assistance a réservé à Kadem un accueil des plus chaleureux, une salve d’applaudissements et des cris de joie ont envahi la salle, traduisant la ferveur du public face à cette légende vivante de la chanson arabe.

Pendant près de deux heures, Kadem a gratifié son public d’une sélection de ses titres les plus emblématiques, notamment « Nassito Daei », « Yadokee », « Kollak Ala Baadak Helou », « Hal Indaki Shak », « Ana wa Laila » et « Hafeyat Al Kadamain ».

La soirée a atteint son paroxysme lorsque Kadem a interprété « Zidini Ichqan » et « Madrassat Al Hob », deux chefs-d’œuvre qui ont suscité une vive émotion parmi les spectateurs.

En effet, chaque chanson a été un voyage poétique porté par les vers de Nizar Qabbani, que Kadem sublime par son timbre grave et sa sensibilité.

Maître dans l’art des Maqamat, Kadem Saher façonne un univers musical singulier. Auteur-compositeur de talent, il a su captiver un public venu en grand nombre savourer la richesse de son répertoire.

La salle archicomble chantait à l’unisson, reprenant les refrains emblématiques. Des générations confondues, unies par l’amour de la belle musique et de la poésie arabe, ont vibré lors de ce concert d’exception.

A cette occasion, le « Kaiser » n’a pas manqué d’exprimer son honneur de se produire devant ce grand public, au Maroc, ce pays qu’il porte dans son cœur.

Né en 1957 à Mossoul en Irak, Kadem Saher est l’un des plus grands noms de la chanson romantique en langue arabe. Sa collaboration marquante avec le poète Nizar Qabbani dans les années 1990 a donné naissance à certains de ses textes les plus profonds et poétiques. En plus de sa popularité dans le monde arabe, Kadem s’est produit sur les grandes scènes internationales, consolidant son statut d’icône culturelle.

Sa voix profonde et ses compositions élégantes continuent d’émouvoir plusieurs générations, faisant de lui une figure incontournable de la musique arabe.

Placée sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, la 20e édition du Festival Mawazine- Rythmes du Monde se poursuit jusqu’au 28 juin, avec une programmation éclectique réunissant les plus grandes vedettes de la scène arabe et internationale, érigeant Rabat-Salé en carrefour d’échanges artistiques d’exception.