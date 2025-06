Mawazine: Moblack et Lost Frequencies enflamment la scène OLM Souissi

Par LeSiteinfo avec MAP

La scène internationale de l’OLM Souissi à Rabat a vibré, vendredi soir, au rythme d’un double show signé Moblack et Lost Frequencies, deux figures de la scène électronique mondiale, pour une soirée éclectique, à l’occasion de la 20e édition du Festival Mawazine – Rythmes du Monde.

Le producteur italien Moblack a ouvert les festivités avec un set aux sonorités profondes. Il a su tisser une trame sonore mêlant rythmes tribaux, nappes électroniques hypnotiques et voix africaines subtilement samplées.

Réputé pour son style afro-house organique, il a su imposer une ambiance immersive, jouant sur des montées progressives et des basses vibrantes qui ont transporté le public dans un voyage sonore envoûtant.

Au cœur de son set, Moblack a tenu à rendre hommage à la culture marocaine en revisitant le chef-d’œuvre patriotique Sawt Al Hassan, diffusé dans une atmosphère solennelle tandis qu’il brandissait fièrement le drapeau marocain. Un moment fort et chargé d’émotion, accueilli par un torrent d’applaudissements et une ovation du public.

L’un des temps forts de la soirée est survenu lorsque Moblack a invité sur scène Salif Keita, légende de la musique malienne. Dans une ambiance suspendue, cette icône africaine, qui compte à son actif plus de cinquante années de carrière, a interprété le titre « Yamore », accompagné d’une guitare acoustique, marquant une rencontre inédite entre tradition et électronique.

En seconde partie de soirée, le DJ belge Lost Frequencies, habitué des grandes scènes internationales, a pris le relais avec un set lumineux et mélodique. Enchaînant ses titres phares comme « Reality », « Are You With Me » ou « Crazy », il a distillé une électro aérienne, ponctuée de remix taillés pour les festivals, dans un enrobage visuel soigné et une scénographie minimaliste mais efficace.

Chacun dans son registre, les deux artistes ont offert des performances complémentaires, portées par une signature sonore forte et une direction artistique affirmée. Un choix qui a séduit les festivaliers venus nombreux pour cette avant-dernière soirée du Festival.

Avec cette double programmation, la scène OLM Souissi poursuit son exploration musicale jusqu’aux confins de l’afro-house et de la pop électronique, avant de signer son clap de fin, ce samedi, avec le show très attendu des rappeurs Lil Baby et El Grande Toto.

Organisé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, le Festival Mawazine – Rythmes du Monde confirme une nouvelle fois sa vocation de passerelle entre les genres, les cultures et les générations, en accueillant sur ses scènes les rythmes les plus actuels de la planète.

S.L.