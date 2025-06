Une pluie d’hommages après le décès de Kaoutar Boudarraja

Kaoutar Boudarraja s’est éteinte vendredi après un long combat contre la maladie. La nouvelle de sa disparition a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, suscitant une vive émotion auprès de ses fans, collègues et amis.

De nombreuses personnalités publiques, artistes, créateurs de mode et influenceurs lui ont rendu hommage, saluant la mémoire d’une femme élégante, inspirante et profondément humaine. Sur Instagram, des messages de condoléances, accompagnés de photos et de souvenirs partagés, ont afflué par centaines.

«Les mots me manquent pour exprimer l’injustice de cette perte, tant elle incarnait la vie, la lumière, la passion et l’élégance. Kaoutar n’était pas seulement une animatrice brillante au charisme rare, elle était une femme d’exception. Belle, intelligente, déterminée et toujours pleine de grâce, elle laissait une empreinte inoubliable partout où elle passait», a écrit l’animatrice Sanaa Kadmiri.

«Une femme à la forte personnalité, au cœur tendre et débordant d’amour. Une mère aimante, une présentatrice éloquente, une actrice talentueuse, et une militante engagée. Une véritable dame de fer : Kaoutar Boudarraja. Que ton âme repose en paix. Très touché par ton départ vers l’autre rive», a également posté le comédien Hamza Tahri.

« J’ai appris la nouvelle mais je n’ai pas eu les mots. Je suis restée figée, bouleversée. Je n’ai pas su quoi dire, quoi écrire. Juste le silence… On a partagé des années d’école, là où les rêves décollent, là où l’insouciance flotte encore dans l’air. Des souvenirs d’enfance, des sourires de jeunesse. Nos chemins se sont recroisés plus tard dans un monde où l’on cherchait toutes les deux notre place, notre lumière. Et aujourd’hui, c’est ton absence qui parle. Je pense à toi, je pense à ton fils. Que ton âme repose en paix, enveloppée de lumière», a écrit, de son côté, le mannequin Laila Haddioui.

N.M.