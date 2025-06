Mawazine : Lojay et Wizkid électrisent l’OLM Souissi

Par LeSiteinfo avec MAP

Au rythme de l’afropop et des sonorités envoûtantes venues du Nigeria, la scène de l’OLM Souissi à Rabat a vibré, jeudi soir, avec les performances de Lojay et Wizkid, deux figures emblématiques de la scène musicale africaine contemporaine, dans le cadre de la 20e édition du festival Mawazine – Rythmes du Monde.

Devant un public survolté, les deux artistes nigériens ont fait honneur à la scène afrobeats, enchaînant tubes et moments de complicité dans une ambiance euphorique. Lojay, premier à monter sur scène, a donné le ton avec ses titres phares tels que « Monalisa » et « Leader », multipliant les pas de danse et les interactions avec un public conquis d’avance.

Le chanteur a entamé sa performance en douceur avec « Tonongo », avant de faire monter la température avec son tube « Billions », acclamé en chœur par la foule. Une première partie maîtrisée, portée par une scénographie immersive et des visuels hypnotiques.

La tension est montée d’un cran lorsque Wizkid, star incontestée de l’afropop, a fait son entrée sous une explosion de lumières. Accompagné du DJ Tunez, l’artiste a ouvert son set avec sa chanson à succès « Soco », provoquant une ovation immédiate. Il a ensuite enchaîné avec « Bad To Me », donnant le coup d’envoi à une prestation aussi énergique que magnétique.

Enchaînant les classiques comme « Ojuelegba », « Essence » ou « Come Closer », Wizkid a transformé l’OLM Souissi en un dancefloor à ciel ouvert, entre ambiance festive et rythmes percutants.

Portées chacune par une identité sonore forte, les deux prestations spectaculaires de Lojay et Wizkid ont proposé deux facettes complémentaires de l’afrobeats contemporain, au grand plaisir du public venu en masse.

Ce concert s’inscrit dans une programmation ambitieuse qui fait la part belle aux sonorités africaines et aux collaborations transcontinentales, reflet de l’ouverture musicale que cultive le festival Mawazine – Rythmes du Monde depuis deux décennies.

En s’inscrivant dans la continuité de ses éditions précédentes, le festival confirme son positionnement en tant que carrefour culturel incontournable, réunissant sur une même scène les rythmes du monde et les voix du futur.

Placée sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, la 20e édition du Festival Mawazine – Rythmes du Monde se poursuit jusqu’au 28 juin, avec une programmation éclectique réunissant les plus grandes vedettes de la scène arabe et internationale, érigeant Rabat-Salé en carrefour d’échanges artistiques d’exception.

S.L.