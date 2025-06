Météo Maroc : temps chaud ce vendredi 27 juin 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour vendredi 27 juin 2025.

– Temps chaud sur les côtes et les plaines Nord et Centres, les régions de l’Anti-Atlas, l’extrême Sud-Est, l’intérieur des provinces Sud et l’Oriental.

– Ondées ou averses orageuses avec risque de grêle, par endroits, sur les régions des Haut et Moyen Atlas, les plaines Centres, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, l’Oriental, le Saiss et le Rif.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur le reste du Nord et du Centre.

– Brume locale, le matin et la nuit, près des côtes Nord et Centres et sur le Nord-Ouest des provinces Sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes sur le Sud-Est, les régions Centre et Sud, la région de Tanger, le Saiss, l’Atlas et l’Oriental avec chasse-poussières, par endroits.

– Température maximale en hausse sensible sur les plaines atlantiques et le Nord-Ouest des provinces Sahariennes.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.