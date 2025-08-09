Météo Maroc : temps chaud ce dimanche 10 août 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 10 août 2025.

– Temps chaud à localement très chaud sur les plaines de Tadla, Rhamna, Chiadma, Abda, le Souss,l’intérieur de Chaouia, le Saiss, Oulmès, le Sud-Est et les provinces sahariennes.

– Nuages bas assez fréquents avec formations brumeuses ou bruines locales sur les régions côtières Nord et Centre.

– Ciel passagèrement nuageux sur les Haut et Moyen Atlas avec quelques ondées ou gouttes et orages isoles.

– Remontées tropicales avec averses orageuses sur le Sud des provinces sahariennes.

– Rafales de vent parfois assez fortes sur l’Oriental et les provinces Sud avec chasse-poussières.

– Température minimale de l’ordre de 28/34°C sur le Souss, l’intérieur de Chiadma, le Sud-Est et le Sud, de 22/28°C sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Saiss, le Sud du Rif et la vallée de Moulouya et de 17/22°C sur le reste du pays.

– Température du jour en hausse sur la partie Nord et Centre du pays et en baisse sur les provinces sahariennes.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et peu agitée à localement agitée sur le reste du littoral.