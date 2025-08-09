Maroc

Météo Maroc : temps chaud ce dimanche 10 août 2025

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)9 août 2025 - 23:00
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 10 août 2025.

– Temps chaud à localement très chaud sur les plaines de Tadla, Rhamna, Chiadma, Abda, le Souss,l’intérieur de Chaouia, le Saiss, Oulmès, le Sud-Est et les provinces sahariennes.

– Nuages bas assez fréquents avec formations brumeuses ou bruines locales sur les régions côtières Nord et Centre.

– Ciel passagèrement nuageux sur les Haut et Moyen Atlas avec quelques ondées ou gouttes et orages isoles.

– Remontées tropicales avec averses orageuses sur le Sud des provinces sahariennes.

– Rafales de vent parfois assez fortes sur l’Oriental et les provinces Sud avec chasse-poussières.

– Température minimale de l’ordre de 28/34°C sur le Souss, l’intérieur de Chiadma, le Sud-Est et le Sud, de 22/28°C sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Saiss, le Sud du Rif et la vallée de Moulouya et de 17/22°C sur le reste du pays.

– Température du jour en hausse sur la partie Nord et Centre du pays et en baisse sur les provinces sahariennes.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et peu agitée à localement agitée sur le reste du littoral.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Sahara, Algérie, élections 2026… L’intégralité du discours royal
Lire l'article









Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)9 août 2025 - 23:00


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page