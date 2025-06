Maroc–France : un accord pour renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc et la France ont signé, mercredi à Marrakech, une déclaration d’intention visant à renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de la formation et de la prévention des violences faites aux femmes.

Paraphé par la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Naïma Ben Yahia, et la ministre française déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, ce protocole d’accord porte sur le partage des moyens de formation et des expertises entre les deux pays, l’organisation de sessions de formation axées sur les violences faites aux femmes, l’échange de bonnes pratiques dans les domaines de l’écoute et de l’orientation, ainsi que sur l’animation d’un réseau associatif franco-marocain pour apporter de l’aide aux catégories ciblées.

En vertu de ce protocole, la partie marocaine s’engage à déterminer les priorités du travail commun et à encourager les échanges d’expériences entre les centres d’écoute, d’accueil et d’hébergement, alors que la partie française veillera à organiser des sessions de formation et à contribuer à l’animation du réseau associatif franco-marocain.

La déclaration d’intention prévoit aussi la tenue de réunions administratives semestrielles régulières et d’une rencontre annuelle de haut niveau pour assurer le suivi de la mise en œuvre de cette coopération renforcée.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, Mme Ben Yahia a indiqué que ce protocole permettra certainement la valorisation des acquis accumulés par les deux pays dans le domaine social, en général, et en matière d’égalité entre les deux sexes et la lutte contre la violence à l’égard des femmes, en particulier.

La ministre a également mis en avant les expertises et expériences dont disposent les deux pays dans ce domaine, insistant sur l’importance d’en tirer profit et de les partager entre les deux pays.

Pour sa part, Mme Bergé a affirmé que cette déclaration d’intention porte sur « l’éradication des violences, la manière avec laquelle nos expertises et compétences peuvent être mieux renforcées et mises à disposition mutuellement », insistant sur le rôle de la société civile afin de renforcer davantage cette coopération « non seulement entre Etats et gouvernements, mais aussi entre les associations françaises et marocaines ».

Auparavant, les deux parties ont eu des entretiens axés sur les moyens de promouvoir la coopération bilatérale et divers sujets importants, notamment dans les domaines de la formation et de la lutte contre toute forme de violence faite aux femmes.