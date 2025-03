La SMIT célèbre les femmes, ingénieures de l’excellence touristique

À la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT), les femmes ne sont pas seulement de simples employées, elles en sont les moteurs de son développement et actrices du changement. Présentes à tous les niveaux de responsabilités, elles sont impliquées dans toutes les décisions.

Engagée pour l’égalité des genres, la SMIT veille à garantir aux femmes les mêmes opportunités de carrière et d’accès aux postes de leadership que leurs homologues masculins. Cette volonté se traduit par leur présence significative à des postes à responsabilité tant au niveau opérationnel que stratégique.

Les femmes, au sein de la SMIT, touchent à différents domaines tels que la finance, l’architecture, le marketing, la gestion de projets, les systèmes d’information et bien d’autres domaines encore.

Comme chaque année, à l’occasion de la Journée Internationale des Femmes, la SMIT rend hommage à toutes celles qui, par leur engagement, contribuent à l’essor du Développement Touristique et renforcent le rayonnement du pays à l’international.

Leur sens du détail, leur créativité et leur approche rigoureuse sont des atouts majeurs en ingénierie touristique. Grâce à leur capacité à innover, concevoir et anticiper les besoins du secteur, les « SMIT’Art » ont su, durant cette dernière décennie, apporter un nouveau souffle à l’industrie touristique marocaine.

Consciente du rôle déterminant des femmes, la SMIT encourage l’émergence de talents féminins et met en place un environnement de travail inclusif, où les compétences sont reconnues et valorisées.

Elles contribuent à concevoir, structurer et promouvoir des projets d’envergure qui renforcent l’attractivité du Maroc sur la scène internationale. Leur expertise, leur vision et leur implication construit chaque jour un tourisme plus innovant, attractif et durable.

En cette journée spéciale, la SMIT réaffirme son engagement en faveur de l’égalité professionnelle et salue toutes les femmes qui, chaque jour, participent à sa prospérité.