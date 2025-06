Rosalia clame son amour pour Marrakech (PHOTO)

La chanteuse espagnole Rosalia s’est offert une escapade à Marrakech. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la star a eu un véritable coup de foudre pour la ville ocre.

Après avoir découvert la beauté de son architecture et la magie de Jemaâ El-Fna, Rosalia a tenu à clamer son amour pour Marrakech et s’est ainsi fendue d’un long message sur son compte Instagram.

«Au revoir Marrakech, ville à laquelle appartient mon cœur à partir d’aujourd’hui… Là où le rouge est plus rouge et où les oiseaux se disputent l’air comme les amants se disputent en s’embrassant. Ici, on s’habille, on prie et on fume avec plus de grâce qu’ailleurs et quiconque dit le contraire ment. Ville où les yeux ne se reposent jamais et où la beauté s’entasse, où les murs ont des poches et sentent toujours le jasmin…», a écrit l’artiste.

«À Marrakech, l’alarme de Dieu sonne cinq fois par jour et une voix au loin te rappelle l’essentiel. Là où il semble que la colère et la finesse, la noblesse et l’ironie ou le tranchant et la caresse auraient toujours été de pair. Comme tu es belle Marrakech. J’espère qu’un jour je remarcherai dans tes rues. Merci et à bientôt», a-t-elle ajouté.

N.M.