Météo Maroc : temps chaud ce dimanche 22 juin 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 22 juin 2025:

-Temps chaud sur le saïss, la vallée de Moulouya, les plaines de Tadla, Rehamna, le sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.

-Formations brumeuses et nuages bas sur les plaines et les côtes nord et centre ainsi que sur l’ouest des provinces du Sud.

-Nuages instables avec ondées ou averses orageuses sur l’atlas, les plateaux de phosphates et d’oulmès, le rif et le saïss.

-Rafales de vent localement assez fortes sur les plaines centre, l’atlas et les provinces du Sud.

-Température minimale de l’ordre de 21/27°c sur la vallée de Moulouya, l’oriental, l’intérieur du Souss, le sud-est et l’est des provinces sahariennes, et de 16/22°c sur le reste du Royaume. -Température en hausse.

-Mer belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Mehdia, agitée entre Mehdia et Boujdour et agitée à forte au sud de Boujdour.