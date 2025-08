Casablanca: l’étang d’El Oulfa enfin réaménagé

L’étang d’El Oulfa, situé dans la préfecture de Hay Hassani, à Casablanca, a ouvert après des travaux de réhabilitation complète ayant coûté 13 millions de dirhams.

Cette initiative, qui s’inscrit dans une vision visant à renforcer les espaces verts et les parcs dans la capitale économique, a été largement saluée par les habitants. Ces derniers se sont réjouis de la transformation de ce lieu, longtemps considéré comme un point noir en raison de l’accumulation de déchets et des mauvaises odeurs, en un véritable espace écologique moderne.

Les travaux de réaménagement ont inclus l’installation de sentiers pédestres et de pistes cyclables, des aires de repos et de sport en plein air, ainsi qu’une zone de jeux dédiée aux enfants.

Les résidents du quartier Al Firdaws et des environs espèrent que ce nouvel espace sera bien entretenu, avec des conditions de sécurité et de propreté permanentes, pour en faire un véritable lieu de détente et de loisirs.

N.M.