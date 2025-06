La 9ᵉ saison de l’émission «Chinese Restaurant» s’achève à Tanger

La neuvième saison de l’émission chinoise Chinese Restaurant, produite par Hunan TV et coproduite au Maroc par Rif Film Morocco, s’est conclue ce week-end à La Terraza de la Medina, à Tanger, avec un final exceptionnel mêlant émotion, célébration et forte symbolique : six mariages de couples chinois, lauréats d’un concours national, ont été célébrés en présence de toutes les célébrités du programme.

Rif Film Morocco, pilier de cette édition marocaine

En tant que producteur exécutif marocain et principal investisseur local, Rif Film Morocco a joué un rôle central dans la réussite de cette édition. Forte d’une expertise reconnue dans le domaine de la production internationale, l’entreprise a mobilisé ses équipes et ses ressources pour offrir un cadre de tournage optimal à l’équipe chinoise, dans le respect des standards les plus élevés de l’audiovisuel.

Ce projet ambitieux a permis de positionner Tanger comme une destination stratégique pour les tournages internationaux, tout en démontrant la capacité du Maroc à accueillir des productions d’envergure.

Un final unique : six mariages pour célébrer l’amour et l’union des cultures

Alors que certaines rumeurs annonçaient un mariage entre deux célébrités de l’émission, la production a surpris en orchestrant un moment encore plus symbolique : la célébration de six mariages entre de jeunes couples chinois venus spécialement au Maroc, après avoir remporté un concours en Chine. Intégrée à l’épisode final, cette cérémonie se veut un hommage à l’amour universel et à la rencontre entre les cultures.

Des invités prestigieux pour un événement culturel fort

Parmi les personnalités présentes à Tanger pour cette saison figurent :

Huang Xiaoming , acteur et producteur de renom

, acteur et producteur de renom Zhai Xiaowen , chanteur et acteur

, chanteur et acteur Shen Yue , star des séries à succès comme Meteor Garden

, star des séries à succès comme Meteor Garden Ding Yuxi , acteur très populaire

, acteur très populaire Jiang Yan , comédienne reconnue

, comédienne reconnue Patrick Nattawat Finkler , artiste sino-thaïlandais

, artiste sino-thaïlandais Lin Shuwei, chef renommé en cuisine sichuanaise et cantonaise

Tous ont pris part activement à la cérémonie finale, renforçant l’image de l’émission comme véritable passerelle culturelle entre la Chine et les pays mis à l’honneur.

Un impact culturel et économique fort pour le Maroc

Grâce à l’implication de Rif Film Morocco, ce tournage dépasse le cadre d’une simple production télévisée : il s’agit d’une opportunité stratégique pour le rayonnement du Maroc en Chine, avec des retombées concrètes en matière de tourisme, d’image de marque et de diplomatie culturelle.

La diffusion de cette saison est prévue dans les mois à venir sur Hunan TV ainsi que sur les principales plateformes numériques chinoises. Elle touchera plusieurs centaines de millions de téléspectateurs, assurant ainsi au Maroc une visibilité sans précédent sur le marché asiatique.