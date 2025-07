Eagle Hills lance les travaux de The Bristol Hotels & Resorts Tangier

EAGLE HILLS, société privée d’investissement et de développement immobilier, annonce le lancement des travaux de The Bristol Hotels & Resorts Tangier.

Situé au cœur de Tanja Waterfront, cet établissement d’envergure vise à réinventer l’hospitalité tangéroise, en conjuguant raffinement, culture locale et rayonnement international.

Après une première ouverture remarquée à Belgrade, dans un bâtiment historique de 1912 entièrement rénové, The Bristol Hotels & Resorts poursuit son expansion avec le lancement des travaux de sa nouvelle adresse à Tanger.

Situé à Tanja Waterfront, le futur établissement incarnera l’essence de la marque : faire dialoguer

héritage architectural, artisanat local et hospitalité contemporaine. Conçu pour s’intégrer dans le

paysage urbain, l’hôtel 5 étoiles offrira un panorama exceptionnel sur la baie de Tanger, la médina, la

kasbah et la marina. À seulement 14 km des côtes espagnoles et à proximité des principaux sites

historiques, The Bristol Hotels & Resorts Tangier ambitionne de refléter l’âme de la ville à travers une

expérience à la fois immersive et élégante.

Côté architecture, The Bristol Hotels & Resorts Tangier rend hommage à l’héritage marocain en

associant le raffinement des savoir-faire locaux à une vision architecturale contemporaine. Sa cour

arabo-mauresque ornée d’une fontaine centrale, ses façades habillées de zelliges et ses pergolas aux

brise-soleils géométriques invitent les clients à partager des instants de convivialité dans un cadre

accueillant et esthétiquement raffiné. 218 chambres et suites haut de gamme accueilleront les

voyageurs dans un univers de douceur, de raffinement et d’échos tangérois subtilement interprétés.

The Bristol Hotels & Resorts Tangier déploie une vision tournée vers le bien-être, la gastronomie et

l’art de recevoir. Le Bristol Club abritera un spa, un espace bien-être et une salle de sport dernière

génération. Le rooftop avec piscine promet des parenthèses à ciel ouvert, sublimés par une vue

plongeante sur la baie.

L’excellence culinaire est également au cœur de l’expérience, avec un accent particulier sur

l’authenticité et l’ambiance. La cour de l’orangerie, restaurant signature de l’hôtel, sera un lieu où

l’on dégustera des plats inspirés des traditions locales dans une ambiance à la fois raffinée et

conviviale. L’offre culinaire se complétera par une table gastronomique et un rooftop qui reflétera

pleinement l’esprit à la fois chill et élégant de Tanger.

Pensé également pour accueillir les grands rendez-vous professionnels, le projet comprend un centre

de congrès modulable, intégré à un ensemble de 27 500 m² et conçu pour recevoir jusqu’à 1 500

personnes. L’espace permettra d’organiser plusieurs événements simultanés, tout en garantissant

une expérience fluide et exclusive. Une sélection de boutiques viendra prolonger l’expérience des

visiteurs dans un esprit à la fois inspiré et sophistiqué.

Porté par Eagle Hills, The Bristol Hotels & Resorts Tangier s’inscrit dans le projet Tanja Waterfront,

qui rassemble résidences haut de gamme, établissements hôteliers, commerces et espaces de loisirs

en bord de mer. Grâce à son emplacement stratégique, l’établissement participe au dynamisme de la

ville en favorisant l’emploi local et en accompagnant le développement des infrastructures urbaines.

La réalisation du projet est confiée à SOGEA MAROC, une entreprise réputée pour son excellence et

son expertise. Cette collaboration garantit des standards de qualité élevés et le respect rigoureux des

délais. Les travaux ont d’ores et déjà commencé avec une livraison prévue en 2027.