Accident et délit de fuite à Tanger : un individu placé en garde à vue

Par LeSiteinfo avec MAP

La police de Tanger a interpellé, samedi soir, un individu soupçonné d’implication dans un accident de la circulation avec délit de fuite et conduite dangereuse mettant en péril la sécurité des usagers de la route, indique un communiqué de la Direction générale de sûreté nationale (DGSN).

Les services de sûreté ont interagi en toute célérité avec une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, montrant le suspect conduire de façon périlleuse en plein centre de Tanger.

L’enquête a révélé que le conducteur a été à l’origine d’un accident causant des dommages matériels avant de prendre la fuite, comme laissent entrevoir les images de la vidéo.

Par la suite, le mis en cause a été identifié et interpellé alors que son véhicule a été saisi et envoyé à la fourrière municipale pour les besoins de l’enquête.

Il a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet, en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut le communiqué.