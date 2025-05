Casablanca : coup d’envoi de la 12ème édition de Logismed

Les travaux de la 12ème édition du Salon International du Transport et de la Logistique pour l’Afrique et la Méditerranée (Logismed) ont démarré, mardi à Casablanca, sous le thème « La Supply Chain au Maroc : une industrie au service de la compétitivité, de la souveraineté et de la sophistication de l’économie ». Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce salon, dont la cérémonie d’ouverture a été présidée par le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, se veut un carrefour dynamique où l’écosystème logistique se réunit pour échanger et s’inspirer mutuellement.

S’exprimant à cette occasion, le président de Logismed, Ali Berrada, a souligné que cet événement constitue une véritable plateforme d’échanges et de débats, où émergent les grandes tendances de demain dans le secteur.

La logistique marocaine est en pleine transformation, confrontée à des enjeux croissants, des défis complexes et de réelles opportunités, a-t-il indiqué, notant que dans un contexte où les chaînes d’approvisionnement sont devenues un levier clé de compétitivité et un pilier de la souveraineté économique, cette édition vise à accompagner cette évolution.

Ainsi, le salon entend jouer un rôle de catalyseur en favorisant les synergies, l’engagement et la coopération durable entre les acteurs du secteur, a-t-il relevé.

Et de poursuivre que cette ambition se traduit notamment par l’envergure de cette édition, qui réunit près de 150 exposants, dont 25% de participants internationaux, et prévoit l’accueil de plus de 6.000 visiteurs professionnels issus de divers secteurs et régions. Un riche programme de conférences animées par des intervenants de renom est également prévu, avec le renforcement de la dimension internationale du salon qui confirme l’attractivité croissante du Maroc et l’objectif affirmé de faire de Logismed une référence incontournable en Méditerranée et en Afrique, selon M. Berrada.

Cette rencontre rassemble durant 3 jours toute la filière marocaine de la logistique et promet de riches échanges autour des enjeux actuels et futurs, notamment la logistique du Mondial 2030, l’innovation dans le secteur de la Supply Chain, l’impact de l’Intelligence artificielle dans la transformation de la chaîne d’approvisionnement ainsi que la décarbonation du transport et de la logistique.

Au programme de ses animations, le salon proposera une riche palette d’événements, notamment Les Rencontres du Digital by Portnet, Les Rendez-vous d’Affaires, l’Espace Emploi & Compétences ainsi que l’Espace Innovation.