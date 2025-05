Cosmetista Expo 2025 : au cœur des dynamiques africaines et internationales de la beauté

Du 3 au 6 mai 2025, Casablanca a vibré au rythme de l’industrie cosmétique africaine et internationale. Avec plus de 19 000 visiteurs, 135 exposants et plus de 700 marques représentées, Cosmetista Expo North & West Africa 2025 a réaffirmé son rôle stratégique en tant que plateforme de référence pour l’innovation, la croissance et la coopération dans le secteur de la beauté.

Durant quatre jours, ce salon professionnel de la beauté, du cosmétique et du bien-être a su conjuguer créativité et business, en offrant une vitrine exceptionnelle aux tendances Hair & Nails à travers vingt shows artistiques, tout en favorisant des échanges commerciaux ciblés entre fabricants, distributeurs, créateurs de marques et investisseurs. Neuf pays exposants – de la Turquie à l’Italie, en passant par les Émirats Arabes Unis, l’Égypte ou encore le Chili – ont témoigné de l’attractivité croissante de l’événement.

À leurs côtés, des visiteurs venus d’Afrique de l’Ouest (Côte d’Ivoire, Sénégal, Mauritanie, notamment), d’Europe et d’Amérique ont participé activement à cette dynamique, générant des contacts qualifiés et des perspectives concrètes de collaboration.

Parmi les faits marquants de cette édition figurent la montée en puissance de champions industriels marocains (marques propres et marques blanches dans les domaines des soins, du conditionnement, de l’emballage et du packaging) ; l’élan de la beauté nouvelle génération impulsée par des startups créatives qui réinventent l’expérience client ; la progression continue des cosmétiques naturels et durables, répondant à une demande mondiale de plus en plus soucieuse de responsabilité environnementale ; ainsi que l’essor de la parfumerie de niche, portée par des artisans olfactifs marocains. Autant de signaux qui témoignent d’une industrie marocaine en pleine mutation : plus internationale, plus digitale et plus alignée avec une consommation consciente.

Les témoignages des exposants, à la fin de ces quatre jours intenses, confirment le caractère fructueux de cette édition, qui a servi de tremplin à de nouveaux partenariats tout en renforçant les réseaux de distribution et en encourageant l’implantation de marques internationales en Afrique.

Cosmetista Expo s’impose ainsi comme un catalyseur de développement pour toute la filière. À travers cette édition 2025, Casablanca consolide ainsi son rayonnement et confirme son statut de capitale africaine de la beauté et du bien-être, en connectant les talents, les tendances et les marchés.

Forte de ce succès, l’équipe organisatrice donne d’ores et déjà rendez-vous du 16 au 19 mai 2026, toujours à Casablanca, pour une édition qui s’annonce encore plus ambitieuse : création de pavillons nationaux, renforcement des partenariats internationaux, et intégration accrue des solutions technologiques intelligentes. Objectif : faire de Cosmetista Expo un hub incontournable, à la croisée de l’innovation, du business et de la beauté africaine.

Cosmetista 2025 en quelques chiffres clés :

. 19 000 visiteurs

. 135 exposants dont une participation internationale accrue représentant 10 pays d’Afrique, d’Europe, du Moyen-Orient, d’Asie et d’Amérique

. Plus de 700 marques

. Une conférence internationale de parfumeurs

. 20 shows Hair & Nails, mettant en lumière les tendances et la créativité

. La présence d’acheteurs et distributeurs de pays clés, notamment africains (Côte d’Ivoire, Sénégal, Mauritanie, Tunisie, Égypte, Liberia, Gabon et Cameroun), européens (France, Espagne, Italie, Pologne) et américains (Brésil, Chili).