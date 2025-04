Affaire du caïd giflé à Témara: la justice a tranché

Le tribunal de première instance de Témara a tranché ce jeudi dans l’affaire de la jeune femme ayant giflé un caïd à Témara.

La mise en cause a écopé de deux ans de prison ferme, son mari d’un an et d’autres personnes impliquées dans cette affaire de six mois.

L’avocat de la jeune femme avait indiqué que celle-ci a été également agressée physiquement et verbalement par le caïd et a dû se défendre, comme en témoigne la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux.

L’incident remonte à la première semaine d’avril, lorsqu’un jeune homme, dont la marchandise avait été saisie, s’est rendu à l’annexe administrative accompagnée de quelques membres de sa famille, avant que la situation ne dégénère et que l’altercation n’ait lieu. Le caïd accuse le jeune homme en question et sa famille d’avoir pris d’assaut son bureau et de l’avoir agressé physiquement.



H.M.