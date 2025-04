GITEX AFRICA 2025 : inwi réaffirme son engagement pour l’innovation et la digitalisation des entreprises marocaines

Inwi, opérateur global et acteur majeur de la transformation digitale au Maroc, annonce sa participation à la 3ème édition du GITEX AFRICA, prévue du 14 au 16 avril 2025. Cet événement d’envergure internationale est une plateforme stratégique pour présenter les innovations technologiques et accompagner les entreprises marocaines dans leur transformation numérique.

Une offre digitale complète au service des entreprises marocaines

inwi mettra en avant son offre « inwi Business », une gamme complète de solutions de nouvelle génération destinées aux entreprises marocaines. Cette offre comprend des solutions de connectivité critique, de communication unifiée, des services de cloud souverain, de cybersécurité, ainsi que des solutions d’hébergement dans les datacenters certifiés de inwi. Avec ces solutions innovantes, inwi affirme son engagement à accompagner les entreprises dans leur transition digitale et à renforcer leur compétitivité sur le marché.

« win by inwi », une expérience digitale immersive reconnue

Marque-produit 100% digitale de inwi, « win by inwi », sera également mise en avant lors du GITEX AFRICA 2025. Elue Produit de l’Année 2025, pour la troisième année consécutive, cette solution proposera aux visiteurs une immersion dans un parcours interactif unique, intuitif et entièrement personnalisable, témoignant ainsi de la volonté pérenne de inwi d’offrir une expérience client digitale inégalée.

inwi et l’APEBI ouvrent les portes du GITEX AFRICA 2025 aux PME Tech marocaines

Acteur engagé dans la transformation digitale des entreprises, inwi renforce son soutien aux TPE et PME marocaines en leur offrant une opportunité unique de visibilité et de développement lors du GITEX AFRICA 2025, le plus grand salon technologique du continent.

Grâce à son partenariat avec l’APEBI, inwi accompagne cette initiative en contribuant à faire connaître l’offre et le savoir-faire de la PME Tech Marocaine aux grandes et moyennes entreprises participant à cet événement d’envergure continentale. Ces PME Tech bénéficieront ainsi d’un espace dédié pour présenter leurs solutions, rencontrer des partenaires stratégiques et accélérer leur croissance.

Cette initiative traduit l’engagement de inwi à soutenir un écosystème technologique dynamique, où les PME Tech jouent un rôle clé. En leur offrant un accès direct à un événement de référence comme le GITEX AFRICA, inwi continue d’agir en catalyseur d’innovation, contribuant ainsi à renforcer la compétitivité et le rayonnement du secteur numérique Marocain.

Un engagement fort pour l’entrepreneuriat digital et l’innovation

Dans le cadre de son programme « inwi Innov », inwi accompagnera 6 startups à fort potentiel afin de leur offrir une vitrine exceptionnelle au GITEX AFRICA 2025. Depuis son stand, l’opérateur mettra en avant ces startups marocaines en leur permettant de présenter leurs solutions et de développer leur activité. Ces jeunes pousses incarnent l’innovation dans des secteurs clés tels que la Deeptech, la HR Tech, le Retailtech, la Sportech et la Traveltech.

Cette initiative s’inscrit pleinement dans l’engagement de inwi à soutenir l’entrepreneuriat digital et à développer l’écosystème des startups au Maroc, renforçant ainsi leur capacité d’innovation et leur accès à de nouveaux marchés.

A travers cette participation au GITEX AFRICA 2025, inwi confirme son rôle actif dans l’accélération de la digitalisation des entreprises marocaines et son soutien constant au développement de l’écosystème entrepreneurial innovant. En proposant des solutions de pointe aux entreprises marocaines et en accompagnant les startups les plus prometteuses, inwi contribue activement à dynamiser l’économie marocaine et à favoriser une croissance durable.