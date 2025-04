Maroc Data Center, au service de la stratégie Maroc Digital 2030 (VIDEO)

Fondé en 2015, Maroc Data Center (MDC) s’est imposé comme un acteur clé dans l’univers de l’hébergement et des services cloud au Maroc.

Basé à Témara, à proximité de Rabat, MDC propose une infrastructure robuste de 1 500 m², conçue pour répondre aux exigences les plus strictes en matière de sécurité et de disponibilité des données. Avec des certifications de référence (Uptime Institute, ISO 27001, HIPAA, PCI DSS), l’entreprise garantit à ses clients – institutions publiques, grandes entreprises, PME et acteurs internationaux – une gestion souveraine, fiable et sécurisée de leurs données, en phase avec la stratégie Maroc Digital 2030.

MDC accompagne la transformation digitale de ses clients à travers une gamme complète de solutions cloud : colocation, serveurs dédiés, cloud privé et public, sauvegarde, reprise d’activité, infogérance.

Grâce à une équipe 100 % marocaine composée d’ingénieurs qualifiés en réseaux, cloud, énergie, sécurité et supervision, l’entreprise assure un support 24/7 et adapte ses services aux besoins spécifiques de chaque client. Elle héberge aujourd’hui plus de 300 serveurs physiques et plusieurs pétaoctets de données, en misant sur une approche OPEX flexible. Cette dynamique permet aux organisations de se concentrer sur leur cœur de métier tout en externalisant la complexité de l’infrastructure IT.

Présent au Gitex Africa 2025, MDC réaffirme son engagement à soutenir l’innovation technologique et la souveraineté numérique sur le continent. En hébergeant également des opérateurs internationaux comme OVHcloud à partir du territoire marocain, l’entreprise se positionne comme un hub stratégique pour la région.

Son catalogue de services, en constante évolution, intègre les dernières solutions en matière de sécurité, de cloud computing et de continuité d’activité. MDC illustre ainsi la capacité du Maroc à développer une infrastructure numérique de pointe, portée par une expertise locale et ouverte à l’écosystème global.