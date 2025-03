La SRM Casablanca-Settat engagée dans la gestion durable de la ressource en eau

Célébrée le 22 mars de chaque année, la Journée mondiale de l’eau 2025 a pour thème «La préservation des glaciers». L’objectif est d’attirer l’attention du public sur la situation des 2,2 milliards de personnes dans le monde qui n’ont pas accès à une eau salubre et d’inviter à prendre des mesures pour lutter contre la crise mondiale de l’eau.

A travers cette journée, l’Organisation des Nations Unies vise en particulier à soutenir la réalisation de l’Objectif de Développement Durable 6 (ODD 6) : accès de tous à l’eau et à l’assainissement d’ici à 2030.

En marge de cette journée, la Société Régionale Multiservices (SRM) Casablanca-Settat présente ses actions et projets visant à sécuriser l’alimentation de la Région en eau potable. Dans un contexte de stress hydrique, et dans le cadre de son programme d’investissements au titre de l’année 2025, la SRM Casablanca-Settat prévoit de lancer 211 projets d’eau potable pour un investissement total de 5,3 milliards de DH.

Sécuriser l’alimentation en eau potable de toute la Région

C’est ainsi que la société régionale a programmé la réalisation de 12 réservoirs d’eau répartis sur l’ensemble du périmètre de la Région de Casablanca-Settat, avec un investissement de 155 millions de DH HT prévu cette année. Avec un volume supplémentaire global de 277.000 m³, ces réservoirs permettront de renforcer la capacité de stockage de la SRM Casablanca-Settat de plus de 22%, pour atteindre plus de 1,1 million de m³ d’eau.

Cette dernière lancera également le projet de sécurisation de l’alimentation en eau potable de la Région à partir de la future station de dessalement de Casablanca pour un investissement total de 2,15 milliards de DH HT. Ce projet, prévu sur une durée de deux ans, permettra d’assurer l’alimentation en eau de la Région à partir de la nouvelle station, avec une capacité à terme de 300 millions de m³ par an. Les travaux consisteront en la réalisation de 118 km de conduites d’adduction de diamètres allant de 600 mm à 1.800 mm, deux réservoirs d’eau à Sahel Oulad H’riz (Province de Berrechid) de capacités de stockage de 30.000 m³ et de 60.000 m³ d’eau, ainsi que deux stations de pompage de capacités de 6.000 l/s et de 9.800 l/s.

Par ailleurs et face aux défis de stress hydrique, accentués par les effets du changement climatique et la pression démographique, l’État a décidé de prioriser la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable pour les populations des régions les plus vulnérables. C’est ainsi qu’un programme urgent a été lancé, afin de répondre aux besoins immédiats tout en renforçant la résilience des territoires face à la pénurie d’eau. Pour la région de Casablanca-Settat, le projet piloté par la SRM consiste en la réalisation de 33 stations monoblocs de dessalement et de déminéralisation des eaux saumâtres d’une capacité totale de 255 l/s, soit l’équivalent de 8 millions de m³ par an. Doté d’une enveloppe budgétaire de 400 millions de DH, le projet est en cours de déploiement, avec 11 stations monoblocs déjà mises en service (six à la province de Settat, deux à la province de Berrechid, deux à la province de Sidi Bennour et une à la province d’El Jadida) sur les 33 prévues.

Un plan d’actions soutenu de détection et de réparation des fuites d’eau

La SRM Casablanca-Settat a mis en place un plan d’actions soutenu visant la détection et la réparation des fuites d’eau sur le réseau et les branchements, la lutte contre les fraudes et la modulation de la pression d’eau. Pour mener à bien ce plan, la société s’appuie sur une panoplie de technologies innovantes, à savoir : l’outil «Aquadvanced», la sectorisation, la technologie «Ball intelligente pour la recherche de fuite sur Feeder», les prélocalisateurs acoustiques avec la technologie Radio…

A titre d’exemple, sur le territoire des préfectures de Casablanca et de Mohammedia, la SRM Casablanca-Settat dispose de 31 équipes spécialisées dans la recherche des fuites et la sectorisation du réseau d’eau potable, ainsi que d’un parc de 3.600 prélocalisateurs acoustiques fixes des fuites. Axé sur l’amélioration de la performance du réseau, le plan d’actions lancé par la SRM Casablanca-Settat, depuis octobre 2024, a permis d’économiser plus de 3,5 millions de m³ d’eau à fin février 2025. La recherche des fuites d’eau a porté sur environ 19.500 km de réseau de desserte, soit près de 2,5 fois le linéaire total du réseau existant. En quatre mois seulement, la société régionale a «écouté» près de 7.900 km de réseaux. Au total, 1.971 fuites détectées (410 sur conduite et 1.561 sur branchements et postes de comptage) ont été réparées durant cette période. Aussi, 12 km de conduites de transport (feeder) ont été inspectées et 13 fuites ont été détectées.

La SRM Casablanca-Settat ouvre ses portes pour les visites de sensibilisation à la préservation de l’eau

Dans le cadre de son engagement en faveur du développement durable de la Région, la SRM Casablanca-Settat mène des actions de sensibilisation à la préservation de l’eau et de l’environnement. Les portes de la société régionale sont, en effet, ouvertes pour des visites de sensibilisation de ses différents ouvrages au profit des élèves des établissements scolaires, des représentants de la société civile et des élus.

Depuis le début de l’année, plusieurs visites guidées à la Station d’épuration des eaux usées (STEP) de Médiouna ont été organisées au profit de centaines d’élèves. Ces visites pédagogiques visent à sensibiliser les participants au grand cycle de l’eau, notamment à l’importance de la réutilisation des eaux usées épurées dans l’arrosage des espaces verts, et à leur faire adopter des « éco-gestes » au quotidien pour une utilisation rationnelle et responsable de l’eau.

L’eau potable dans la Région de Casablanca-Settat en chiffres :

• +23.263 km de réseau de distribution d’eau potable ;

• 267 réservoirs d’eau potable d’une capacité totale de 908.207 m³ ;

• 128 stations de pompage et surpresseurs.