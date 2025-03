Forte mobilisation des équipes de la SRM Casablanca-Settat lors des dernières précipitations

Lors des derniers épisodes pluvieux qu’a connus la région de Casablanca-Settat, les équipes de la Société Régionale Multiservices (SRM) Casablanca-Settat se sont pleinement mobilisées 24h/24, afin d’assurer des interventions rapides et efficaces et garantir la continuité du service dans les meilleures conditions.

Dès l’annonce des alertes météorologiques émises par la Direction générale de la météorologie, la société régionale a mobilisé ses moyens humains et matériels et intensifié ses efforts sur son territoire d’intervention, à savoir les préfectures de Casablanca et Mohammedia, ainsi que les provinces de Nouaceur, Médiouna, Benslimane, Berrechid, Settat, El Jadida et Sidi Bennour.

Ainsi, des équipes de terrain ont été mobilisées jour et nuit : plus de 600 cadres et agents spécialisés dans l’assainissement liquide, en plus de la mobilisation de centaines d’unités réparties sur toute la région, comprenant des pompes, motopompes, pompes immergées, hydrocureuses, minicureuses et aspiratrices.

Ces opérations sont menées en étroite coordination avec les autorités locales au niveau des préfectures et provinces concernées, garantissant ainsi une intervention rapide des équipes dépêchées par les 12 directions provinciales et préfectorales de la société. Ces interventions concernent notamment les points sensibles dont les zones basses exposées aux stagnations d’eau.

Il est à rappeler que des opérations préventives sont menées tout au long de l’année, visant à entretenir les ouvrages et à renforcer la capacité de transfert du système de collecte des eaux usées et pluviales. Il s’agit d’un programme de curage hydraulique et manuel du réseau d’assainissement liquide mis en place par la société régionale pour disposer de la pleine capacité des collecteurs et prévenir ainsi les débordements.

Par ailleurs, la SRM Casablanca-Settat appelle les citoyens à adopter des comportements civiques, pour préserver le réseau d’assainissement liquide, en évitant de jeter les déchets non conformes, comme les résidus de matériaux de construction et les déchets solides. Ces déchets obstruent, en effet, les canalisations et augmente les risques de débordements pendant les épisodes pluvieux.

La société régionale affirme à ses clients et aux habitants de la région de Casablanca-Settat son engagement et la mobilisation de ses équipes pour assurer au quotidien les services de distribution d’eau potable, d’électricité et d’assainissement liquide dans les meilleures conditions.